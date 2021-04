Sabina Guzzanti, dall’ex compagno David Riondino alle imitazioni/ Ecco le più famose

Sabina Guzzanti è stata la compagna di David Riondino, cantautore, regista, attore e scrittore italiano e con lui ha collaborato in diversi spettacoli teatrali, negli anni ’70 e ’80. Nel 1995 hanno presentato insieme, al Festival di Sanremo, la canzone “Troppo sole”, posizionandosi al 18° posto in classifica. Ad accompagnarli il gruppo “La riserva indiana” formato da Sandro Curzi, Nichi Vendola, Mario Capanna, Daria Bignardi, Remo Remotti, Antonio Ricci. Il brano prende il titolo dal film omonimo diretto da Giusepe Bertolucci nel 1994 tratto da un soggetto scritto proprio da David Riondino e Sabina Guzzanti, che nella pellicola interpretava tutti e tredici i personaggi. Sabina Guzzanti e David Riondino sono stati insieme molti anni, ma sono sempre stati molto riservati. Infatti, a parte le loro collaborazioni in ambito lavorativo, si sa molto poco della loro relazione.

Raffaele Pisu e Leda Martellini, papà e mamma Antonio Pisu/ "Eravamo proprio belli tutti e tre insieme"

Le imitazioni famose di Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti, sorella dei comici Corrado e Caterina, è diventata famosa per le sue imitazioni. Negli anni ’90 con “La Tv delle ragazze” prendeva in giro Massimo D’Alema. Negli anni successivi nei programmi “Pippo Chennedy Show”, “La Posta del Cuore” e “L’ottavo nano” sono nate le imitazioni di Silvio Berlusconi e Lucia Annunziata, che hanno scatenato numerose polemiche. Famosissima anche la sua imitazione della pornostar Moana Pozzi. Nei mesi scorsi si è parlato della somiglianza dell’ex ministra Lucia Azzolina con la celebre comica. “Il ministro dell’istruzione è Sabina Guzzanti che imita il ministro dell’istruzione o un ministro dell’istruzione che assomiglia a Sabina Guzzanti?”, ha commentato il giornalista Andrea Vianello dopo un’ospitata della Azzolina a “Che tempo che fa”. La comica non ha perso occasione di commentare il paragone: “Mi è stato riferito che la ministra Azzolina va in giro facendo la mia imitazione. Sapete che di solito non amo questo genere di satira ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata”. Immediata la risposta dell’ex ministra: “Sei #bravaebella e semplicemente inimitabile”.

LEGGI ANCHE:

Carlotta Natoli e Claudia Potenza/ "Ne La Compagnia del Cigno reciterà anche Gabbani"Paolo Rossi: "Ho visto San Giuseppe"/ "Era al fondo del letto, ma avevo la febbre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA