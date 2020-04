Sabina Guzzanti e la somiglianza con Lucia Azzolina/ “Mi dicono che mi imita ma…”

Sabina Guzzanti ironizza su Twitter riguardo la somiglianza con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Sui social infatti in molti hanno evidenziato negli ultimi giorni questo aspetto, in particolare dopo il collegamento della politica con Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che tempo che fa. Ma la sensazione si è rinnovata quando è intervenuta in conferenza stampa al fianco del premier Giuseppe Conte. «Mi è stato riferito che la ministra Azzolina va in giro facendo la mia imitazione. Sapete che di solito non amo questo genere di satira ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata», ha twittato. Sottile ma simpatica la battuta rifilata, come del resto è abituata a fare l’attrice. La somiglianza è evidente e sui social si sta parlando della “sovrapposizione” con la titolare del dicastero di Viale Trastevere. A sottolineare l’intento ironico del tweet anche l’hashtag che ha scelto alla fine, #bravaebella.

SABINA GUZZANTI IRONIZZA SULLA SOMIGLIANZA CON LUCIA AZZOLINA

Era particolarmente atteso il “feedback” di Sabina Guzzanti. Lei che ha imitato per anni diversi personaggi politici si è ritrovata inconsapevolmente protagonista di una imitazione che in realtà non è, trattandosi solo di una somiglianza, seppur impressionante. Senza dubbio l’attrice ha trovato un modo per scherzare in un momento particolare come questo. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina peraltro è sotto pressione a causa degli effetti che la crisi sanitaria ha avuto sull’anno scolastico, a partire dalla chiusura delle scuole. In molti hanno colto l’occasione però per auspicare il “ritorno” di Sabina Guzzanti, che ha lanciato tante imitazioni riuscite: dalla donna leghista a Giorgia Meloni, passando per la sconosciuta del Pd. È senza dubbio uno dei talenti più puri della satira italiana, lo conferma lo stesso tweet che ha pubblicato oggi per commentare la somiglianza con Lucia Azzolina.

Mi è stato riferito che la ministra #Azzolina va in giro facendo la mia imitazione. Sapete che di solito non amo questo genere di satira ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata. #bravaebella pic.twitter.com/kCl0ggblwf — SabinaGuzzanti (@SabinaGuzzanti) April 7, 2020





