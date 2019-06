Sabina Guzzanti/ “In TV è più difficile imitare Maria De Filippi che Berlusconi!”

Questa sera, giovedì 13 giugno 2019, nella prima serata della seconda rete di Casa Rai, andrà in onda il docu-film di Sabina Guzzanti dal titolo “La trattativa” che parla – per l’appunto – della presunto patteggiamento Stato-mafia. Il lungometraggio approda nell’azienda di Viale Mazzini dopo 5 lunghissimi anni di battaglie legali e sarà anticipato da una ricca introduzione di Andrea Montanari, che modererà anche il dibattito che andrà in onda a seguire. Proprio per questo motivo, la regista del progetto è stata intervistata tra le pagine del Corriere della Sera da Renato Franco. “Io sono stata espulsa dalla Rai nel 2003, sono passati più di 15 anni e questa è sempre stata la scusa per ogni censura: la linea editoriale… – esordisce la Guzzanti – Visto che non c’è un collettivo di intellettuali che guida la Rai, è chiaro che è il governo: è un modo di gestire il Servizio Pubblico contro cui mi sono sempre battuta. Tenere la politica fuori dalla Rai era uno degli slogan dei 5 Stelle come lo è stato di Renzi, poi però i partiti hanno tutti troppa paura della libertà perché temono che gli vada contro”.

Sabina Guzzanti: “In TV è più difficile imitare la De Filippi che Berlusconi!”

Per quanto riguarda l’attuale politica, pare che Sabina Guzzanti non rimpianga Silvio Berlusconi: “Questa politica è figlia del berlusconismo, il populismo l’ha inventato lui”. Poche speranze di rivederla ancora in televisione come un tempo: “Non credo, non faccio tv da tanto tempo, mi è mancata, ma ormai sono passati davvero tanti anni, sono un’altra persona, ho altri interessi, faccio soprattutto cinema e penso anche mi venga pure meglio. Sono più soddisfatta dei miei lavori cinematografici che di quelli televisivi”. In ultimo, un bilancio sulle imitazioni, con un “pasticcino” finale: “Quelli su cui ho potuto lavorare in poco tempo e con meno mezzi, penso a Salvini o alla Serracchiani. Piuttosto una cosa: in tv è più problematico imitare un’autorità come Maria De Filippi che un politico come Berlusconi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA