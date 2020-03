Sabina Guzzanti: “perchè sospendere Blob?”/ “Non ha pubblico e ci fa bene”

Sabina Guzzanti è contraria alla decisione della Rai di sospendere Blob. A causa dell’emergenza coronavirus, sia la Rai che Mediaset hanno stravolto i propri palinsesti dando priorità ai programmi d’informazione e sospendendo molti programmi. Tuttavia, la scelta di sospendere una trasmissione che non prevede la presenza del pubblico non è stata capita da Sabina Guzzanti che ha espresso il proprio dissenso su Twitter. “A seguito delle misure restrittive adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la direzione di Raitre ha deciso di sospendere la programmazione di Blob per 2 settimane a partire da oggi…”, si legge sul profilo Twitter del programma. “ Perché? Perché Blob che non ha pubblico e ci fa solo bene?” , ha conguettato la Guzzanti non capendo la scelta di dospendere un programma formato dal montaggio di filmati delle varie trasmissioni televisive.

SABINA GUZZANTI CONTRO LA RAI PER LA SOSPENSIONE DI BLOB

Sabina Guzzanti non è la sola ad aver criticato la scelta della Rai di sospendere “Blob“. Molti utenti di Twitter, infatti, hanno ammesso di condividere l’opinione della Guzzanti sostenendo che, in un momento particolarmente difficile per l’Italia, ci sia anche la necessità di guardare in tv programmi leggeri oltre a quelli d’informazione. “ Non vedo il senso di questa cosa”, “Questa proprio non l’ho capita…”, “Decisione senza senso, perché?”, si chiedono gli utenti. Pochi giorni fa, anche Paolo Bonolis ha criticato la scelta di Mediaset di sospendere Avanti un altro nonostante le puntate siano state tutte registrate prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus.

" STRANI GIORNI ".

A seguito delle misure restrittive adottate dal

Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus,

la direzione di #Rai3 ha deciso di sospendere la programmazione di #Blob per 2 settimane

a partire da oggi… pic.twitter.com/msjWdh8Ytf — Blob (@BlobRai3) March 16, 2020

perché? perché Blob che non ha pubblico e ci fa solo bene? https://t.co/mrGephmMlR — SabinaGuzzanti (@SabinaGuzzanti) March 16, 2020





