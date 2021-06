Sabina Illbruck morta: errore medico?/ Porto Cervo, fascicolo per omicidio colposo

Sabina Illbruck, industriale tedesca di 61 anni e componente del direttivo dello Yacht Club Costa Smeralda, è stata trovata morta all’interno della sua casa di Porto Cervo, presso il condominio “Il Sestante”. Sul suo decesso, però, è giallo: la Procura di Tempio Pausania ha deciso infatti di avviare un’inchiesta sulla sua scomparsa, come riferiscono in queste ore due testate giornalistiche del territorio, “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”, tanto che il funerale della donna, che si sarebbe dovuto svolgere martedì 15 giugno presso la chiesa di Stella Maris è stato ufficialmente annullato.

Questo perché il procuratore Gregorio Capasso ha stabilito di disporre l’autopsia sul corpo della vittima, aprendo parallelamente un fascicolo contenente l’ipotesi di omicidio colposo per colpa medica. Quali sono, tuttavia, i dubbi che circondano questa vicenda e cha hanno fatto sì che il dottor Capasso scegliesse di effettuare indagini più approfondite circa la morte della 61enne, peraltro molto conosciuta in landa sarda e, in particolare, nella zona di Porto Cervo?

SABINA ILLBRUCK, MORTA A PORTO CERVO PER UN ERRORE MEDICO? LA PROCURA INDAGA

Secondo quanto emerso fino a questo momento, Sabina Illbruck sarebbe morta a causa di un infarto che l’avrebbe colpita nella propria abitazione, ma gli inquirenti non sembrano essere troppo convinti di questa versione dei fatti, visto e considerato che, come scrive “Il Mattino”, il referto originario non sarebbe conforme all’esame esterno del cadavere. Da questo, dunque, è derivata la necessità di eseguire approfondimenti sulla questione, basandosi sulla segnalazione formulata dal medico dell’Assl di Olbia, che avrebbe dovuto constatare il decesso della donna e, di conseguenza, autorizzare il rito funebre. A destare particolari sospetti è un segno presente su una delle due braccia della vittima, connesso – si presume – a un farmaco iniettatole e che potrebbe essere la chiave di quel malore improvviso. A eseguire l’esame autoptico è stato il dottor Ernesto Ferraro, medico legale a Cagliari, mentre i carabinieri si stanno occupando dello svolgimento delle indagini, al fine di chiarire le circostanze in cui è morta la 61enne e le cause della sua dipartita.

