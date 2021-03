Sabina Ricci, Uomini e Donne/ Sfilata da segretaria e spogliarello: Gianni Sperti…

Non solo Gemma Galgani. La sfilata femminile dal tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“ vedrà sfilare anche le altre dame del trono over di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, se Gemma Galgani imiterà Charlize Theron scatenando le critiche di Tina Cipollari, Sabina Ricci, la dama bionda dagli occhi di ghiaccio, porterà a casa la vittoria, ma anche le critiche di Gianni Sperti. Per conquistare il parterre maschile del trono over, Sabina si presenterà in passerella vestita da segretaria e improvvisando, poi, uno spogliarello. Una scelta vincente quella della dama che, però, non conquisterà Gianni Sperti che boccerà la sua idea non trovandola molto elegante.

SABINA E IL RAPPORTO CON CLAUDIO

Sabina Ricci conquisterà i consensi di Claudio, il cavaliere con cui ha recuperato il rapporto dopo un momentaneo allontanamento? Nella scorsa puntata, al centro dello studio, Claudio e Sabina hanno annunciato il ritorno di fiamma. Il cavaliere, dopo la decisione di Sabina di chiudere, ha capito di provare qualcosa per lei e, dopo averla cercata, è riuscito ad ottenere una seconda possibilità. Dopo il momento di crisi, tra i due procede tutto a gonfie vele come hanno raccontato. Claudio ha ammesso di provare qualcosa per la dama che, già in precedenza, non aveva nascosto i propri sentimenti. La sfilata di Sabina nei panni di una segretaria, dunque, piacerà alla dama? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.



