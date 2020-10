Sabina, sorella di Flavia Vento/ “Noi assenti? Ha bisogno di uno psichiatra!”

E’ lite tra Flavia Vento e la sorella Sabina perché a quanto pare, quest’ultima, non ha gradito alcune esternazioni che la biondina ha fatto al Grande Fratello Vip 2020 nella sua breve partecipazione di poche ore. A non andare giù alla sorella di Flavia Vento sarebbero state le parole che ha detto riguardo alla sua famiglia, i suoi genitori e alla stessa sorella rei di non averla aiutata quando aveva bisogno e, soprattutto, di non averle tenuto il cane anziano per farla partecipare con più leggerezza al programma. La stessa sorella Sabina ha risposto a tono consigliando alla sorella di andare da uno psicologo per i crolli emotivi avuti durante la sua partecipazione al programma ma è dalle pagine di Nuovo Tv che arriva la risposta di Flavia Vento.

FLAVIA VENTO CONTRO LA SORELLA SABINA: “ANDASSE LEI DALLO PSICOLOGO!”

In particolare, l’ex gieffina ha inveito contro la sorella Sabina: “Dallo psicologo vacci tu!… Ho smesso di bere grazie a me stessa e alla fede. Fuori luogo dire queste cose. Che ci andassero loro dallo psicologo!”. Poi alla fine Flavia Vento continua restando sulla sua posizione, spiegando anche la questione dei cani e il perché ha detto in quel modo quando è uscita dal programma: “Il fatto che mi sentivo responsabile verso i miei cani. Mia sorella avrebbe anche potuto tenere un cane anziano per aiutarmi. Ho solo detto che da quando ho i cani nè mia sorella nè i miei genitori mi hanno aiutato”. Sentiremo ancora parlare della questione magari negli studi televisivi di Canale5 o ormai su Flavia Vento è calato il sipario?



© RIPRODUZIONE RISERVATA