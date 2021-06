Sabina Stilo: “Quote rosa? Evitiamo riserve indiane”/ “Parità di genere lontana”

Sabina Stilo, giornalista, speaker radiofonica e conduttrice, si è concessa ai microfoni del quotidiano “Il Tempo” per parlare della sua nuova avventura televisiva con la sua trasmissione “Belle Così”, in onda su Rai Due tutti i lunedì in seconda serata. Nel suo programma Stilo illustra storie di rivincite, di rinascite, di successi, di tenacia. Racconta donne carismatiche, forti e indipendenti, che sono da esempio per tutti e, in ogni puntata, intervista una donna famosa e una donna comune, entrambe accomunate da forme di riscatto.

La presentatrice ha da poco concluso la sua avventura in radio con “Le Casellanti” (Isoradio) e con “Questioni di Stilo” (Rai Radio Live): “Quella in radio è stata un’esperienza che mi ha arricchito umanamente e professionalmente come mai avrei immaginato – ha asserito la diretta interessata senza troppa retorica –. Torno in tv con piacere. Con più storie, più vissuto, più carica, più capacità di raccontare”.

SABINA STILO: “PARLARE DI DONNE NON È MAI TEMPO PERSO, MA LE QUOTE ROSA NON MI CONVINCONO”

Sulle colonne de “Il Tempo”, Sabina Stilo ha poi sottolineato che avere la possibilità di condurre una trasmissione dedicata al genere femminile è una fortuna, perché “parlare di donne non basta mai, non è mai tempo perso. Le donne, come diceva la grande Rita Levi-Montalcini, sono la colonna vertebrale della società. Parlare di loro significa accettare lo straordinario mondo che hanno da raccontare. Trovo sia importante parlare di cose belle di donne”. Tuttavia, Sabina Stilo ha sottolineato di non essere convinta più di tanto dalle cosiddette quote rosa, rimarcando come occorra evitare le “riserve indiane”. La conduttrice e giornalista si è detta convinta del fatto che l’affermazione nei propri ambiti di competenza sia raggiungibile solo dimostrando talento, qualità, volontà e dedizione. Se qualcuno ha pensato alle quote rosa, “evidentemente se ne avvertiva la necessità, considerato che, per raggiungere un’effettiva parità di genere, c’è ancora molta strada da fare”.

