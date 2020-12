Sabina, Uomini e Donne/ Simone scende per lei: “Non posso uscire con un 32enne”

La puntata di Uomini e Donne del 10 dicembre ha regalato grandissimi colpi di scena. Dopo la segnalazione su Valentina che ha ammesso di aver avuto un accordo con Costantino e lo sfogo di Maria De Filippi contro gli ex protagonisti, è arrivato il colpo di scena che ha regalato Sabina. La dama del trono over, dopo essere uscita molte volte con Biagio ed essere stata accusata da Gemma Galgani di avere un accordo con l’altra dama Maria per prendere in giro Biagio, ha chiuso con quest’ultimo. In attesa di trovare un uomo che le piaccia nuovamente e che le faccia battere il cuore, Sabina, nella puntata di oggi del dating show di canale 5, si è accomodata al centro dello studio per conoscere un uomo che ha chiamato la redazione chiedendo di poter conoscere esclusivamente lei. L’arrivo in studio del suo pretendente, però, Sabina è rimasta senza parole.

SABINA RIFIUTA LA CORTE DEL 32ENNE SIMONE A UOMINI E DONNE

Simone è un ragazzo di 32 anni che, dopo aver visto Sabina in tv, avendo già avuto una storia con una donna più grande, ha deciso di provare a conoscerla. Simone ha così chiesto a Sabina di non basarsi sulla differenza d’età e di dargli la possibilità di farsi conoscere. Sabina, però, pur apprezzando il suo interesse, rifiuta la corte di Simone. “Io sono in imbarazzo. Ho un nipote di 38 anni e non ce la faccio a rapportarmi con un ragazzo di 32 anni”, ammette la dama del trono over che riceve i complimenti di Tina Cipollari che apprezza la scelta di non frequentare un ragazzo più giovane di vent’anni. Tina, poi, offre a Simone di restare in studio per corteggiare Gemma Galgani lanciando così una frecciatina alla dama di Torino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA