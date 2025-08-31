Sabotaggio Nord Stream, ancora tante ombre e i dubbi sul ruolo degli Usa. Per il giornalista Hersh il piano è stato organizzato con l'aiuto della Norvegia

Il caso del sabotaggio del gasdotto Nord Stream è ritenuto chiuso in Germania dopo l’arresto di un membro del commando ucraino che lo avrebbe attaccato, ma ci sono ancora molti aspetti di questa vicenda che non sono stati chiariti.

Ad esempio, non è chiaro se gli ucraini siano stati sostenuti da qualcuno di altri paesi, quale sia il ruolo degli Stati Uniti e il motivo per il quale il governo tedesco non ha fiatato, nonostante il sabotaggio abbia fatto deragliare il progetto che avrebbe garantito alla Germania il gas direttamente dalla Russia.

Tra le stranezze segnalate dal Domani c’è quanto accaduto l’anno scorso, quando uno dei sabotatori venne identificato dalla polizia tedesca in Polonia, ma la perdita di tempo di Varsavia alla richiesta di arresto consentì al sospettato di scappare.

Non si sa se si tratti di Serhii Kuzientsov, l’ex ufficiale dell’intelligence ucraina che è stato arrestato nei giorni scorsi in Italia e attende l’estradizione in Germania. Potrebbe anche essere uno dei cinque complici, ma quel che è strano è che uno dei sospettati si sia mosso in Europa senza problemi.

USA DIETRO SABOTAGGIO NORD STREAM?

Secondo alcune ricostruzioni diffuse a livello internazionale, l’ex capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, sarebbe stato indicato come il possibile responsabile dietro l’azione di sabotaggio ai danni del gasdotto Nord Stream. A lui sarebbe stato attribuito il compito di coordinare l’operazione, presumibilmente delegandolo a Kuzientsov.

Stando a queste versioni, il presidente Volodymyr Zelensky avrebbe inizialmente espresso il proprio assenso, salvo poi tentare di fermare l’operazione dopo che la CIA ne venne a conoscenza; a quel punto, tuttavia, Zaluzhny gli avrebbe fatto capire che i preparativi erano già troppo avanzati per essere annullati.

Da parte ucraina, le autorità continuano a respingere qualsiasi accusa di coinvolgimento, mentre non emergono prove concrete che indichino responsabilità di altre nazioni, come la Russia. Parallelamente, rimane in circolazione anche un’ipotesi che chiama in causa gli Stati Uniti, Paese storicamente contrario al progetto del Nord Stream, così come lo erano Polonia e Ucraina, ritenendo che il gasdotto avrebbe aumentato la dipendenza energetica della Germania dal Cremlino.

SABOTAGGIO NORD STREAM, LA TEORIA DI HERSH

Il giornalista investigativo Seymour Hersh ha però offerto una lettura completamente diversa: a suo dire, la storia dell’unità ucraina sarebbe stata creata ad arte dai servizi statunitensi per coprire un’operazione pianificata direttamente da Washington, con la collaborazione della Marina norvegese. Domani ricorda che, oltre all’intelligence americana, anche gli 007 europei sapevano del piano di sabotaggio, infatti cita fonti secondo cui sarebbero state avanzate richieste discrete di fermare tutto. Richieste ignorate.