Sabrina, Asia e Kim Casadei, moglie e figli Mirko Casadei/ Lui è già nonno

Raccogliere l’eredità di un artista del calibro di Raoul Casadei, diventato celebre in tutto il mondo come “Il Re del Liscio“, non è stato certamente semplice, ma Mirko, uno dei suoi tre figli nato dal matrimonio con Pina, ha dimostrato di non avere alcun timore. Non a caso, ormai da anni lui è alla guida dell’orchestra che continua ad allietare le serate di migliaia di persone in tutta Italia e non solo.

L’uomo e la sua famiglia, composta dalla compagnia Sabrina e dai suoi figli, Asia e Kim, vivono nel “recinto Casadei“, la tenuta che il compianto musicista ha voluto costruire nella sua Emilia Romagna per tenere vicino a sè i suoi affetti più cari. E loro sono stati ben felici di questa scelta.

La famiglia di Mirko Casadei: chi sono Asia, Kim e Sabrina

Mirko Casadei è nato a Rimini il 19 luglio 1972, ma pur non avendo ancora compiuto 50 anni è già nonno (è accaduto nove anni fa). Ad avergli dato questa grandissima gioia è stata sua figlia Asia, che è diventata mamma quando aveva solo 19 anni. Nel momento in cui ha dato l’annuncio del lieto evento in arrivo, l’unica ad essere rimasta sorpresa è stata zia Mirna, ma Asia non se l’è presa particolarmente: del resto, lei era diventata mamma a 40 anni. Ora, però, il suo piccolo Noa è la gioia di tutti i suoi parenti e lei non è minimamente pentita di questa scelta: “Con così tanti familiari intorno, oltre tutto molto giovani, sono davvero circondata di amore. E posso contare sull’aiuto di tutti. Se voglio andare a una cena tra amici, porto noa con me. Le discoteche, invece, non le ho mai amate particolarmente”.

Il figlio dell’interprete di ‘Romagna mia‘ ha anche un altro figlio, Kim. La scelta di dare nomi così particolari ai suoi figli ha una motivazione ben precisa. Kim è il nome di un bambino diventato miglior amico di giochi di Mirko. Asia, invece, è un nome legato al periodo in cui Casadei lavorava come operatore sulle navi, dove incontrava spesso una bambina chiamata Asia.

