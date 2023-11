Sabrina Carpenter gira video choc in chiesa a Brooklyn/ Vescovo riconsacra l’altare

Sabrina Carpenter è stata criticata ampiamente da alcuni esponenti della Chiesa a seguito di un video musicale un po’ controverso e “vietato” girato nella secolare chiesa di Brooklyn. Come si legge sul sito del Daily Mail il vescovo di New York ha deciso di intraprendere un’azione contro la stessa parrocchia che avrebbe dato il suo personale lasciapassare alla realizzazione del videoclip. Nel dettaglio padre Robert Brennan ha criticato il filmato della canzone “Feather”, girato presso la chiesa dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria.

Nel video la 24enne Carpenter indossa degli abiti non consoni a un luogo di culto, e lo fa mentre guarda diversi uomini che muoiono dopo averle fatto del male. Il vescovo locale, come si legge sul Mail, sarebbe rimasto inorridito dal contenuto del filmato, ed ha espresso il suo disappunto nei confronti della chiesa che non ha impedito le riprese: “La parrocchia non ha seguito la politica diocesana riguardo alle riprese sulle proprietà della Chiesa, che prevede una revisione delle scene e della sceneggiatura”.

SABRINA CARPENTER GIRA VIDEO IN CHIESA BROOKLYN: LA REAZIONE DEL VESCOVO

La chiesa in questione ha affermato che la società di produzione “non è riuscita a rappresentare accuratamente il contenuto del video”, ma secondo un’indagine pare che fossero stati consegnati dei documenti alla stessa in cui si forniva la descrizione delle riprese, ritenute un “comportamento inappropriato, inadatto ad una chiesa santuario”. In seguito Brennan e monsignor Joseph Grimaldi hanno celebrato una messa per benedire nuovamente l’altare con l’acqua santa, dopo le scene del videoclip.

La diocesi ha poi affermato in una una dichiarazione: “Attraverso l’offerta di questa messa, il vescovo Brennan ha ripristinato la santità di questa chiesa e riparato il danno”. La parrocchia dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria, situata a Williamsburg nel quartiere newyorkese di Brooklyn, è stata fondata nel 1863 ed è un luogo dove si ritrovano soprattutto i lituani americani. E’ infatti l’unica parrocchia che offre una messa domenicale nella lingua straniera.













