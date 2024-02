Sabrina, chi è la moglie di Mirko Casadei ospite a Sanremo 2024?/ Lui: “Siamo una famiglia allargatissima”

Mirko Casadei: chi è la moglie Sabrina? Vita privata degli ospiti del Festival di Sanremo 2024

Mirko Casadei, la moglie Sabrina ed i figli Asia e Kim sono stati ospiti della 2^ serata del Festival di Sanremo 2024. Il musicista erede della grande famiglia del Re del Liscio Raoul Casadei hanno omaggiato la loro terra con un medley in cui non poteva mancare la nota Romagna mia. Ma chi è la moglie di Mirko Casadei, Sabrina? Sulla donna si hanno pochissime informazioni, che è riservatissima e che non ama essere al centro dell’attenzione.

Sabrina Casadei è la moglie di Mirko. I due si sono conosciuti da giovanissimi, sposati e creato una bellissima famiglia con due splendidi figli Asia e Kim. A sua volta Asia a soli 19 anni ha reso nonno i genitori del piccolo Noa. Insomma, come lo stesso Mirko Casadei ha ammesso anche dal palco del Festival di Sanremo 2024 questa sera: “La nostra è una famiglia allargatissima” e tutti fanno parte artisticamente della tribù dei Casadei.

Amadeus con Mirko Casadei, la moglie Sabrina ricorda il dramma dell’Emilia Romagna

Dopo un medley dedicato alla Romagna in cui si sono esibiti al Festiva di Sanremo 2024 Mirko Casadei, la moglie Sabrina ed i figli Asia e Kim e vinto un premio dedicato al Liscio, Amadeus ne ha approfittato per mandare un messaggi di sostegno e vicinanza alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione nei mesi scorsi: “Ci tengo a non dimenticare il dramma che hanno vissuto i romagnoli che sanno rimboccarsi le maniche ma per ripartire hanno bisogno del sostegno di tutti.”

Mirko Casadei, invece, sul palco dell’Ariston ha voluto consegnare ad Amadeus un regalo molto particolare ed unico: lo spartito originale di Secondo Casadei, zio di Raoul Casadei, a sua volta papà di Mirko del testo originale di Romagna Mia.











