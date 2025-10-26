Chi è Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi: legati da decenni, lei è stata fondamentale durante il calvario della malattia.

Le ultime notizie sul conto di Vittorio Sgarbi convergono inevitabilmente verso la sua compagna storica, Sabrina Colle; un amore descritto dai media come non convenzionale ma scandito da grande rispetto e soprattutto amore reciproco. Un sentimento forte che è emerso in particolar modo nei mesi difficili vissuti dal critico d’arte, ancora oggi in lenta ripresa dopo la malattia. Lo spettro della depressione ha attanagliato inevitabilmente entrambi ma Sabrina Colle, con lucidità, si è stretta al suo fianco accompagnandolo nel tortuoso percorso di ripresa e soprattutto sostenendolo nei momenti più duri.

Carlo e Alba, chi sono i figli di Vittorio Sgarbi/ Nati da relazioni diverse, lontani dallo showbiz

Sono proprio le recenti dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, poco dopo le dimissioni dall’ospedale dove era ricoverato per la grave depressione, ad avvalorare la tesi dell’amore incondizionato e viscerale della sua compagna Sabrina Colle. Descritta come colei che lo ha salvato, che non lo ha mai lasciato andare nei momenti più duri della malattia. “E’ stata la mia medicina”, ha dichiarato il critico d’arte; parole inequivocabili e che testimoniano una vicinanza costante al fine di debellare insieme la depressione.

Martina Stella, chi sono i genitori?/ Le origini umili e la confessione choc: "Eravamo disastrati..."

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi e futura moglie: “Mi ha salvato la vita, ora voglio sposarla!”

Nelle ultime settimane Sabrina Colle – compagna di Vittorio Sgarbi – è stata inevitabilmente trascinata in una querelle mediatica – prossima anche a finire in tribunale – tra il critico d’arte e sua figlia Evelina. Quest’ultima ha palesato dubbi rispetto alle reali condizioni del genitore, sottolineando anche la presunta impossibilità di avere contatti diretti e notizie per via di una chiusura nei suoi confronti. Con una lettera recente per La Vita in Diretta, la compagna di Vittorio Sgarbi ha però rispedito al mittente le accuse sottolineando proprio il suo intento benefico in ogni sua azione al fianco di Vittorio Sgarbi durante il calvario della malattia.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme presto genitori?/ Dal colpo di fulmine al GF al matrimonio

Vittorio Sgarbi, proprio in virtù degli anni condivisi e di questi ultimi mesi delicati, ha dichiarato di voler sposare la sua attuale compagna, Sabrina Colle. “Mi ha salvato la vita con il suo amore, ora voglio sposarla”. Il matrimonio sarebbe dunque una sorta di chiusura del cerchio; una certificazione ulteriore della bellezza del loro rapporto e amore.