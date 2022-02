Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi/ “Il tradimento sessuale non è importante”

Vittorio Sgarbi non è noto solo per essere uno dei critici d’arte più apprezzati d’Italia, ma anche per la sua fama da latin lover. Nonostante questo, ormai da più di vent’anni ha una compagna al suo fianco, Sabrina Colle, con cui è riuscito a instaurare un rapporto all’insegna della stima e della fiducia reciproca nonostante la fedeltà non sia uno dei punti di forza di questa coppia.

La donna è un’ex modella e attrice di origine abruzzese, che ritiene fondamentale la presenza nella sua vita dell’uomo, pur con la consapevolezza di come lui abbia un modo tutto suo di dimostrarle il suo amore. “Lui sa darmi tutto – ha detto lei in un’intervista a ‘Grazia’ -. Più una cosa di cui ho molto bisogno: la solitudine. Vittorio passa da casa nostra (con tutto il suo circo) solo un paio di gironi a settimana. Per il resto sono sola. E questo è importante”.

Sabrina Colle e l’amore “particolare” con Vittorio Sgarbi: il racconto

Il legame tra i due è nato nel 1998, ma è dal 1999 che non fanno sesso. Questo non significa però che i due non lo facciano con altri partner. Era stato proprio Sgarbi a rivelarlo: “Non facciamo l’amore dal 1999 – ha detto lui al ‘Corriere della Sera’ -. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo. Nella mia apparente incontrollabilità, Sabrina detiene il controllo assoluto, il potere sulle anime. Non ha quella volgarità che a me piace. Abbiamo uno straordinario rapporto di anime, il punto più alto dell’amore. Lo ha deciso lei e la cosa non mi ha turbato. Mi sono sentito libero di andare con chi mi pareva. Sotto i venti minuti Sabrina mi perdona, sopra sono tradimenti. Ho un orologio interiore“. Il riferimento è anche al brevissimo flirt che lui avrebbe avuto con Franceska Pepe, ex concorrente del “Gf Vip”.

Sabrina accetta appieno questo modo di agire del compagno: “Per me il tradimento sessuale non è importante – aveva raccontato lei a Piero Chiambretti -. Sono ventidue anni che ripeto la stessa cosa: gli uomini sono deboli, noi siamo forti e possiamo sostenere questo tradimento”.



