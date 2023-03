Sabrina Colle, chi è la fidanzata Vittorio Sgarbi/ “Lo abbiamo fatto poche volte…”

Chi è Sabrina Colle?

Sabrina Colle, classe 1973, è un’attrice, modella ed è anche la fidanzata del noto critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi! Nonostante Sgarbi in passato sia stato famoso nel mondo del gossip anche per aver avuto numerose relazioni e fugaci storie d’amore che gli hanno permesso di diventare padre di ben tre figli: Alba, Evelina e Carlo, la relazione con Sabrina Colle è invece molto seria e dura dal 1998!

Sabrina ha iniziato la sua carriera a soli 18 anni a Milano come modella di Vogue, nel 1991 ha recitato nel film “Mama Keita” e poi qualche anno dopo ha proseguito la sua carriera da attrice nel mondo del teatro con spettacoli come: “Le Chemin du Chevalier et les Chapelles de Vence” e molti altri, tornando sul set cinematografico solo per “Senso 45”: una pellicola erotica del 2002 di Tinto Brass. Su Instagram Sabrina ha più di 5mila followers, ama viaggiare e non si esclude che viva altre fugaci storie d’amore oltre a quella stabile ormai da 23 anni con Vittorio Sgarbi ma perché? La relazione tra Sgarbi e Sabrina Colle è un po’ “fuori dagli schemi” e a raccontarla, qualche anno fa, fu proprio Sabrina.

La “particolare” storia d’amore di Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi

La storia d’amore tra Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi dura da più di 23 anni ed è soprattutto basata sulla fiducia e sulla sincerità ma non sulla “fedeltà fisica”. A spiegare il loro amore fu proprio Sabrina Colle nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “Stiamo insieme da 23 anni e lo abbiamo fatto solo sei o sette volte. È passato molto tempo e, se dovessi farne un racconto dettagliato, lo dovrei affrontare con uno psicanalista: era una cosa buffa, anche disarmonica. Io mi sento come la madre col figlio, la sorella col fratello. Lui ha sempre avuto accanto donne più provocanti e sexy di me.

Io l’ho conosciuto che ero una ragazzina. Sesso? Lo abbiamo fatto solo poche volte, non potevo più concedere la parte più intima di me a una persona così promiscua. Dopo pochi mesi, ho scoperto che era un traditore seriale. Una volta, gli ho chiesto: perché stai ancora con me? Mi ha guardato con occhi mai così sinceri e mi ha risposto: io non ho mai pensato di lasciarti, perché di te mi fido ciecamente”. A “Grazia” però, Sabrina aveva raccontato i motivi che la portano a rimanere al fianco di Vittorio Sgarbi nonostante tutto: “Lui sa darmi tutto più una cosa di cui ho molto bisogno: la solitudine”.











