Sabrina Colle compagna Vittorio Sgarbi/ “Vorrei essere sua musa, figli? Ho già lui…”

Sabrina Colle è la donna che, ormai da molti anni, è sentimentalmente legata a Vittorio Sgarbi, il critico d’arte che nelle passate ore ha fatto preoccupare per via di una brutta disavventura avvenuta nelle tempestose acque dell’Albania. Attrice e modella, Sabrina è legata a Sgarbi dal lontano 1998, ma i due non si sono mai sposati. In una lunga intervista a Piero Chiambretti, nel programma CR4-La Repubblica delle Donne andato in onda alcuni mesi fa – prima che il conduttore si ammalasse di Coronavirus – la donna aveva raccontato il suo rapporto con Vittorio Sgarbi, non sempre caratterizzato da momenti idilliaci, come spesso accade in molte coppie dopo diversi anni di unione. “I problemi ci sono stati e ci sono tuttora, bisogna superarli. Se dopo ventidue anni siamo qui a parlarne forse i piaceri hanno superato i dispiaceri”, aveva però dichiarato. Come si definisce oggi Sabrina Colle? “Vorrei essere la musa di Vittorio, la dea della casa ma se devo dirlo più freddamente direi che sono la sua compagna, la convivente”, aveva risposto durante l’intervista a Chiambretti. A destare molto scalpore ed al tempo stesso molta curiosità nel loro rapporto continuano ad essere i noti tradimenti da parte del critico d’arte.

SABRINA COLLE COMPAGNA VITTORIO SGARBI: I TRADIMENTI E LA MATERNITÀ

Sabrina Colle aveva parlato anche di tradimenti nell’intervista rilasciata al programma di Rete 4 ed in merito aveva ammesso: “Per me il tradimento sessuale non è importante, sono ventidue anni che ripeto la stessa cosa. Gli uomini sono deboli, noi siamo più forti e possiamo sostenerlo questo tradimento”. Ma su una cosa si era però detta irremovibile: “sul tradimento dei sentimenti reciproci perché trovo riprovevole giocare sui sentimenti. Dire a una donna che la ami e non è vero, quello è un vero tradimento”. Poi, parlando del compagno Vittorio Sgarbi aveva aggiunto: “Il sesso è vitalità, è gioco, c’è sempre la novità e Vittorio faccia pure e si diverta pure”. Nel loro rapporto, aveva raccontato ancora, Vittorio non lo aveva affatto definito geloso dal momento che “pensa che dopo di lui non ci possa essere più nessuno”. A lei però, proprio Vittorio Sgarbi in collegamento con la medesima trasmissione aveva dedicato parole d’amore molto importanti: “Ho avuto la fortuna di incontrare una donna straordinaria che esiste ed è reale, ha resistito con me più vent’anni con la tolleranza, l’intelligenza, il perdono”, aveva detto parlando proprio della Colle. La coppia oltre a non essere sposata non ha figli. Se, infatti, il critico d’arte è già padre di tre figli, Sabrina non ha potuto vivere la gioia della maternità ma per sua scelta: “me lo ha chiesto varie volte ma ho considerato lui come mio figlio”.



