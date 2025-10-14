A rompere il silenzio è Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi: “Basta calunnie! Mi sto dedicando soltanto a lui”

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di Evelina Sgarbi, del critico d’arte Vittorio Sgarbi e della compagna Sabrina Colle che si prende cura di lui da quando si è ammalato di depressione. Ora piano piano ne sta uscendo, ha anche mandato un audio in cui spera di poter tornare a parlare con il suo pubblico di arte e bellezza nel mondo. Dopo un lungo silenzio la sua compagna ha deciso di romperlo inviando una lunga lettera a Patrizia Groppelli e che sarà letta e commentata a Dentro la notizia su Canale5.

Ma cosa si legge nella lettera inviata? V’è un’apertura ironica dove si definisce una megera e una perfida sfruttatrice di chissà chi e chissà cosa e che vuole fare terra bruciata attorno al suo compagno. Questo, almeno, è ciò che le è stato affibbiato da “anime disperate” e contro queste “calunnie invocherò la legge a partire dal ricorso alla diffida”. Quindi chi vuole intendere, intenda.

L’intento di Sabrina Colle è molto chiaro e lo ha espresso lei nella lettera inviata a Patrizia Groppelli: “Ho dediso di dedicare totalmente la mia esistenza al recupero di Vittorio Sgarbi”. Lei è convinta che l’amore voglia dire anche abnegazione e dedizione totale anche perché nessun altro sarebbe in grado di assisterlo, dalle necessità più elementari fino alla sollecitazione psicotica fino al movimento e alla pulizia personale.

La compagna del critico ha fatto intendere di aver provato a coinvolgere altre donne facenti parte della sua vita, compresa Evelina Sgarbi, ma senza alcun risultato. Non vuole rinfacciare nessuno, non l’ha fatto per un ritorno economico, ma solo per un amore profondo e disinteressato. La sua missione, dunque, è quella di far sì che il critico d’arte si ristabilisca e possa tornare alla normalità. E poi chiude la lettera con un appello: “Lasciamolo guarire in pace”.

