Sabrina Colle, moglie Vittorio Sgarbi/ “La prova provata che a lui il sess* non interessa è…”

Non è un mistero che fra Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi non ci siano più rapporti fisici da due decenni. La notizia è rimbalzata su tutti i giornali nell’ultimo anno e ripresa anche nei recenti interventi televisivi del critico d’arte. Fidanzati dal ’98, i due sembrano aver trovato un forte equilibrio che va al di là della fisicità e punta alla mente, ad un sentimento più nobile. Impossibile però vedere la Colle ospite di qualche salotto mediatico, almeno se si esclude l’ospitata di inizio anno da Piero Chiambretti, soprattutto perchè non è ancora riuscita a superare la perdita dei genitori. Così ha deciso di dedicarsi alla casa, al giardino, a rivivere quei ricordi che si sono formati durante la sua infanzia, trascorsa in Abruzzo. “Ho avuto la necessità di smettere con il teatro per occuparmi delle cose di famiglia”, racconta a Libero, “Da anni ho un sodalizio con Andrée Ruth Shammah. Mi ha capito. Il teatro mi piace, ma ora ho bisogno di qualcosa di più mio. Ho alcuni progetti imprenditoriali. Mi sono sempre fatta trascinare, ora ho bisogno di tempo. Vittorio mi dice: “Sei lenta”. La lentezza va rivalutata, oggi”. Riguardo al fatto che il rapporto fisico manchi nella sua relazione con Sgarbi, la Colle minimizza: “Dopo qualche anno è così per tutti. Nella vita l’amore è un’altra cosa”, aggiungendo tra l’altro un dettaglio sul suo fidanzato storico: “Vittorio è indipendente, irriverente, provocatore. La prova provata che a lui il sesso non interessa è che sta per me da 20 anni”.

Sabrina Colle, moglie Vittorio Sgarbi: indice di debolezza

Sabrina Colle ha un’idea precisa del compagno Vittorio Sgarbi: la sua ostentazione, nel definirsi un abile amatore, è indice di debolezza. “Gioca molto anche la questione del sentirsi uomo. A me tante donne che lui dice di aver avuto nemmeno risultano, ad esser sincera. In 20 anni non ha mai saltato una telefonata della buonanotte prima di andare a letto. Il tradimento, per me, è altro”, ha detto a Libero. Oggi, giovedì 7 ottobre 2019, Vittorio Sgarbi sarà ospite di A Raccontare comincia tu, in onda nel prime time di Rai 3. Parlerà anche della sua fidanzata? Sabrina è sicura di dovere tutto al critico d’arte, conosciuto dopo anni trascorsi in giro per il mondo come modella. “Conoscevo l’Italia attraverso i poeti, come conoscevo la Francia attraverso la storia di Maria Antonietta, lui mi ha trasmesso l’ amore per questo Paese. Tutto è diventato tangibile”, ha sottolineato. A quanto pare in casa Sgarbi è molto diverso da come appare in tv. Dolce, gioioso: “Con lui è stato unico. Quella parte è finita quasi subito. Ma il nostro rapporto non è freddo, è molto affettuoso, intenso, coinvolgente. Si fida ciecamente”. Anche se in passato il fidanzato le ha proposto di fare un figlio insieme [di matrimonio non se ne parla, ndr], la Colle ha preferito concedersi un no, sicura di non avere la forza di diventare madre. “Io sono responsabile di me stessa”, ha dichiarato, “quindi sono stata elusiva come sempre, con la solita leggerezza ho detto di no”.

