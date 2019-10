Sabrina Colle, moglie Vittorio Sgarbi/ Un rapporto libero che non rompe il sentimento

Il rapporto fra Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi è sempre stato libero, anche per quanto riguarda i tradimenti. Un’unione comunque più che forte, fatta di una passione che appartiene a quanto pare ormai solo al passato. “Dopo qualche anno è così per tutti”, sottolinea infatti a Libero, aggiungendo anche che comunque “nella vita l’amore è un’altra cosa”. E così non importa se fra i due non c’è fisicità, se certi appetiti vengono saziati altrove. “Sta con me, forse mi ama, ma non sa se sono davvero sua”, continua confessando di avere molti corteggiatori. Anche se non ha mai provato un interesse folle, non che andasse al di là del semplice gioco della seduzione reciproca. Nessun matrimonio fra i progetti di coppia, a causa della visione ostile del critico d’arte. Un discorso a parte invece va fatto per quanto riguarda i figli: Sgarbi ne ha tre, nati da relazioni passate e meno importanti di quanto ai suoi occhi sia quella vissuta con la Colle. Per questo ad un certo punto gli è parso strano non aver avuto un figlio dalla donna che ama da tanti anni. “Non ho mai avuto la forza di intraprendere quella strada”, continua Sabrina parlando dei due incontri con il dottor Severino Antinori. Tutti andati a vuoto, un progetto accantonato con leggerezza da parte della donna.

Sabrina Colle, moglie Vittorio Sgarbi: una donna invidiatissima

Sabrina Colle ha un vanto che molte donne le hanno invidiato nel passato e forse persino oggi: essere la fidanzata ufficiale di Vittorio Sgarbi. I due decidono di iniziare una relazione alla fine degli anni Novanta, un amore che nel tempo si è rivelato infedele. Tradimenti ripetuti di cui ha sempre parlato con estrema sincerità e senza alcuna ombra di rancore nei confronti del critico. “Ha bisogno di sedurre. Seduce tutti. E con le donne gli riesce particolarmente bene”, ha detto tempo fa al settimanale Chi. Sabrina lo ha sempre visto come una sorta di esercizio, sapendo bene che in realtà quella torre dorata, Sgarbi l’ha destinata solo a lei. “Il legame tra noi è speciale”, ha ribadito ancora pensando a quell’impegno pubblico che il critico ha voluto assumere in occasione della morte della madre di Sabrina. Chiusi nella chiesa di Avezzano, non ci ha pensato due volte a compiere il grande passo. Anche se alla fine non si tratta di un vero matrimonio. Oggi, domenica 6 ottobre 2019, Vittorio Sgarbi sarà uno degli ospiti di Live – Non è la d’Urso. Verrà toccato ancora una volta il tema genitorialità? Oppure il fatto che fra il critico e la Colle non ci sono più rapporti fisici da decenni? Un patto tra l’altro, ha raccontato il diretto interessato a Pomeriggio 5, è stato voluto proprio dalla compagna.

