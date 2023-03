Sabrina, compagna Mirko Casadei/ I figli Asia e Kim. Tutti nel “recinto Casadei”

Mirko Casadei: la compagna Sabrina

Mirko Casadei, con la sua orchestra, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 17 marzo, di Oggi è un altro giorno. L’erede del “Re del liscio” ricorderà il papà Raoul Casadei a due anni dalla sua scomparsa. I Casadei vivono tutti insieme a Villamarina, a Cesenatico, nel “recinto Casadei” voluto da Raoul (scomparso nel 2021) per tenere unita la famiglia: la figlia Carolina e il compagno Lele; il figlio Mirko con la moglie Sabrina e il figlio Kim; Asia, figlia di Mirko, con Denis e le figlie Noa e Adele; la figlia Mirna, Marco e il figlio Manuel.

Mirko Casadei, classe 1972, e la compagna Sabrina hanno avuto due figli: Asia e Kim. In un’intervista a Famiglia Cristiana, il figlio di Raoul Casadei ha spiegato perché i suoi figli hanno nomi così esotici, quasi da romanzo d’avventura: “Kim è il nome di un bambino italo-svizzero che ho conosciuto all’ asilo e che è diventato il mio migliore amico durante l’ infanzia”. La figlia, invece, si chiama Asia come la figlia di Paolo Belli che Mirko ha conosciuto quando lavarova sulle navi da crociera.

Asia e Kim: i figli di Mirko Casadei

Nel 2013 Mirko Casadei è diventato nonno a soli 41 anni: la figlia Asia è diventata mamma della piccola Asia, oggi 10 anni. “È come se fossi diventato padre un’ altra volta. Sono perdutamente innamorato di lei: quando arrivo a casa, a qualsiasi ora della notte, la prima cosa che faccio è andare a vedere se dorme, come facevo con i miei figli”, ha raccontato Casadei a Famiglia Cristiana. Nel 2020 è nata la seconda nipotina Adele. Asia e Kim, amano la musica, come tutta la famiglia Casadei: “Mi piace cantare, ma mio padre non mi ha mai pressata affinché seguissi le sue orme. Mio fratello Kim, invece, è un ottimo musicista. Chissà, magari sarà lui a portare avanti il mestiere di nostro padre e nostro nonno”, ha raccontato Asia a EmiliaRomagnaMamma.it qualche anno fa.

