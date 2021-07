Sabrina, compagna Purple Disco Machine/ Lui: “mi rende una persona migliore”

Scopriamo chi è Sabrina è la compagna di Purple Disco Machine,

Sabrina è la compagna di Purple Disco Machine, il disc jockey e produttore discografico tedesco protagonista della nuova puntata di Battiti Live 2021, la kermesse canora dell’estate italiana condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in prima serata su Italia 1. Un graditissimo ritorno quello del dj tedesco che si è fatto conoscere in tutto il mondo lo scorso anno grazie alla super hit “Hypnotized” prodotta in collaborazione con il gruppo Sophie and the Giants. Il disc jockey e produttore discografico tedesco è legato sentimentalmente alla compagna Sabrina da tantissimi anni; un amore importante che recentemente i due hanno anche condiviso e raccontato sui social con una tenerissima foto che ha emozionato i milioni di fan dell’artista. Uno scatto semplice, ma carico di significato. Tino Piontek, questo il vero nome del disc jockey e produttore discografico tedesco, abbraccia la sua Sabrina ed entrambi sorridono guardando la fotocamera. Ad accompagnare lo scatto una didascalia semplice in cui l’artista ha voluto esprimere tutto il suo grande amore per la compagna.

Purple Disco Machine: “Sabrina è la mia migliore amica, la mia complice”

Purple Disco Machine e la compagna Sabrina sono più innamorati che mai. Tino Piontek, questo il vero nome del disc jockey e produttore discografico, su Instagram ha postato una foto in compagnia della moglie scrivendo un posto davvero bellissimo. “Oggi è il momento di ringraziare il mio amore, il mio complice, la mia migliore amica, la madre dei miei figli – Sabrina” – ha scritto l’artista tedesco che ha proseguito dicendo -“per quasi 10 anni è stata al mio fianco e mi ha sempre sostenuto. Non importa quante ore trascorro in studio, su aerei, aeroporti, stanze d’albergo, club o festival in tutto il mondo, lei mi sostiene sempre. Io come persona, così come la mia musica, non sarei la stessa senza di lei. Mi ispira ogni giorno e mi rende sicuramente una persona migliore”.

