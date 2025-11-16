Sabrina Pausini racconta la rottura definitiva con la cugina Laura e spiega perché la loro relazione familiare non potrà più tornare come un tempo.

In un’intervista al settimanale Di Più, Sabrina, la cugina di Laura Pausini, ha deciso di sfogarsi raccontando i retroscena sul rapporto con la cantante. Addirittura, la donna ha chiesto che l’artista non partecipasse ai funerali del padre Ettore, morto mentre faceva un giro in bicicletta qualche settimana fa. Il motivo? Secondo Sabrina, Laura e parenti non sono mai stati accanto alla famiglia nel momento del bisogno: “Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati: per questo ho chiesto che non partecipassero ai funerali di mio padre…“, ha detto.

Nei momenti difficili, spiega Sabrina, avrebbe voluto sentire maggiore vicinanza da parte xi Laura Pausini e di suo padre. Quest’ultimo era però presente al funerale dello zio Ettore, il quale ha avuto un cancro dopo quello della moglie nel 2012. “Alla fine me ne sono fatta una ragione, noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro…“, ha continuato la donna.

Sabrina chiude la porta a Laura Pausini: “Non le riaprirò le braccia”

Sabrina, cugina di Laura Pausini, ha anche negato qualsiasi possibilità di riappacificazione con la cantante: “No, no e no. Ne faccio a meno. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e di mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia“, racconta a Rolando Repossi. Dopo la morte di Ettore, Laura Pausini aveva scritto un messaggio sui social per salutarlo per sempre: “Ciao zio. Tu sai, io so. Riposa in pace. Ti voglio bene“, ma le sue parole non sono state sufficienti per placare le discordie familiari, anzi, da parte di Sabrina la porta risulta essere completamente chiusa.