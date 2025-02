Paolo Kessisoglu e la fine del matrimonio con Sabrina Donadel

Da circa due anni il noto artista di origini greche, che con Luca Bizzarri forma una delle coppie più prolifiche dello spettacolo italiano, ha annunciato la separazione dalla storica moglie Sabrina Donadel. Paolo Kessisoglu ha ritrovato la felicità con Silvia Rocchi, ma nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Secolo XIX ha colto l’occasione per parlare di questa sua storia d’amore giunta al capolinea, tra l’altro in un periodo particolarmente drammatico della sua vita, visto che aveva da poco perso entrambi i genitori:

“Mi sono separato. Sono fuori casa già da due anni e mezzo. Non ho sentito l’esigenza di comunicarlo prima. Dato che c’è l’abitudine di corredare qualsiasi intervista o articolo con stralci di brani d’archivio mi ritrovavo sempre a leggere nei pezzi frasi come “felicemente sposato da vent’anni” o “coppia felice” le parole dell’attore e conduttore che abbiamo visto pochi giorni fa sul palco del teatro Ariston con la figlia nata proprio dal matrimonio con Sabrina Donadel.

Paolo Kessisoglu e l’amore con Sabrina Donadel: il retroscena sulla relazione

Nonostante l’amore svanito qualche anno fa, Paolo Kessisoglu avrebbe conservato dei rapporti cordiali con la ex moglie Sabrina Donadel, anche per via della figlia Lunita, che i due hanno messo al mondo nel 2003. Riguardo alla separazione il conduttore e comico non ha mai parlato tanto, preferendo trincerarsi dietro il silenzio e difendendo la sua vita privata, evitando di gettarla in pasto al gossip.

Riguardo alla figlia, Paolo Kessisoglu in passato ha confessato di aver avuto solo Lunita dalla storia con Sabrina Donadel per via del molto tempo che trascorreva fuori casa e che quindi gli complicava i piani quando si pensava di poter allargare ulteriormente una famiglia rimasta comunque unita nonostante il divorzio, avvenuto in tranquillità e per salvaguardare il bene di tutti.

