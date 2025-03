Sabrina Donadel, chi è l’ex moglie di Paolo Kessisoglu: la carriera tra giornalismo e tv

Paolo Kessisoglu è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, la prima di questa settimana, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con la consueta conduzione di Caterina Balivo. L’attore e comico, che durante lo scorso Festival di Sanremo 2025 è stato ospite assieme alla figlia Lunita, con cui ha duettato sulle note del singolo Paura di me, ha vissuto per circa 20 anni una lunga ed importantissima storia d’amore al fianco dell’ex moglie Sabrina Donadel.

Mario Tozzi, chi è il geologo e divulgatore scientifico/ In tv ha condotto anche "Sapiens - Un solo pianeta"

Un nome non così sconosciuto nel mondo della televisione e dell’informazione: l’ex moglie di Paolo Kessisoglu è infatti una conduttrice e giornalista classe 1970 e nata a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. La sua carriera, frutto di una lunga gavetta, ha avuto inizio in veste di conduttrice dei telegiornali di alcune emittenti televisive locali; successivamente ha fatto il grande salto ed è approdata sulle reti Mediaset, come conduttrice e inviata per diverse trasmissioni, e anche su Sky. Inoltre, è una grande appassionata di cinema, viaggi e arte.

Paolo Kessisoglu, chi è e il sodalizio con Luca Bizzarri/ "Teniamo separate le nostre vite individuali"

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel: la separazione nel 2023 dopo 20 anni

Paolo Kessisoglu e l’ex moglie Sabrina Donadel si sono conosciuti per la prima volta nel 2003 e, nello stesso anno e a pochi mesi di distanza dal loro primo incontro, hanno compiuto il grande passo del matrimonio. Nel 2004, poi, hanno accolto in famiglia la figlia Lunita; sono stati per loro 20 anni di puro ed intenso amore, tuttavia naufragato nel 2023 con la separazione.

I primi rumors su una presunta crisi coniugale sono spuntati a fine 2022, quando il settimanale Oggi rivelò che la coppia era in procinto di separarsi e che viveva in case separate. La conferma della rottura è arrivata poi dallo stesso comico che, in un’intervista al Corriere della Sera del 2023, ha accennato alla separazione dalla moglie: “I genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza“.

Mario Tozzi e la vita privata del geologo/ "Sono stato sposato, ho divorziato e ho un figlio"