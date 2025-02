Chi è Sabrina Donadel, l’ex compagna di Paolo Kessisoglu: perché si sono separati?

Paolo Kessisoglu ha vissuto una grande storia d’amore con Sabrina Donadel, la giornalista e madre di sua figlia Lunitta Kessisoglu. Ma chi è e cosa sappiamo sull’ex compagna del celebre attore comico genovese? I più attenti identificano il suo volto come una delle conduttrici di Sky. Come dicevamo, infatti, Sabrina è un’affermata giornalista e nel corso della sua carriera ha accumulato diverse collaborazioni importanti. Se della sua vita privata non si conosce molto, al di là della relazione con Paolo Kessisoglu, della sua carriera riusciremo a reperire diverse informazioni.

Ha infatti lavorato in diverse tv locali in Veneto, facendo la classica gavetta prima di sbarcare a Mediaset dove ha condotto diversi programmi, tra cui Fuego e In Tour. Dopo Mediaset l’esperienza a Sky, dove ha realizzato la trasmissione ‘Private Collection’ su Sky Arte.

Paolo Kessisoglu, una parte importante della sua vita al fianco dell’ex compagna Sabrina Donadel

Non sono del tutto chiari i motivi della rottura con Paolo Kessisoglu. La coppia ha preferito mantenere un completo riserbo su quanto ha causato questa crisi, poi diventata una rottura definitiva. Certo è che si è trattato di un periodo particolarmente difficile per l’attore del duo Luca e Paolo, che arrivava dalla morte di entrambi i genitori. La rottura con sua moglie ha, dunque, contribuito a creare un momento di profondo sconforto per l’uomo che il pubblico è invece abituato a vedere in ben altro mood.

Stando, tuttavia, alle poche indiscrezioni sulla vita privata di Paolo Kessisoglu, i rapporti con la sua ex sarebbero comunque cordiali, merito soprattutto della figlia Lunitta e della stima reciproca che comunque ancora li unisce. Va ricordato che è stato proprio Paolo ad annunciare pubblicamente la fine della sua relazione con Sabrina, dichiarandolo nel corso di un’intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato il difficile periodo affrontato.