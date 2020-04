SABRINA DONADEL, MOGLIE PAOLO KESSISOGLU/ “Non sono gelosa è con Luca la vera coppia”

Sabrina Donadel, giornalista e conduttrice televisiva di Pieve di Soligo (Treviso), è dal 2003 la moglie di Paolo Kessisoglu. Sabrina non prova nemmeno a competere con Luca Bizzarri, l’altra metà del duo Luca e Paolo, anche perché sa bene che è una causa persa. Amici e colleghi inseparabili, sono in tutto e per tutto complici. Ma entrambi ci pensano bene, prima di trascurare le loro donne (moglie, nel caso di Paolo; fidanzata, nel caso di Luca). Anche se c’è da dire che Sabrina non è un tipo particolarmente geloso: “Non mi sento il terzo incomodo”, ha dichiarato a Vanity Fair, “perché ciò vorrebbe dire essere in qualche maniera in mezzo alla coppia, ma io non ci sono proprio. Stanno insieme da vent’anni e sicuramente non arriverò mai a quell’anzianità di relazione, non ci ho mai neanche provato. Quindi lascio lo scettro: lunga vita alla coppia Bizzarri e Kessisoglu”.

Sabrina Donadel, Paolo Kessisoglu e la fede (nuziale) ritrovata

In fondo in fondo, Sabrina Donadel sa bene di non dover competere con nessuno, meno che mai con l’amico di sempre. Al di là dei rapporti lavorativi, Paolo ha nel cuore solo lei. Dopo aver subito un incidente stradale, qualche anno fa, il suo primo pensiero fu appunto quello di ritrovare la fede nuziale che aveva perso nell’impatto. Quest’episodio, a detta di lei, è riuscito a svelare qualcosa di estremamente bello che fa parte della natura di Paolo. E no, il riferimento non è al suo lato di genovese taccagno… “Ritrovare l’anello tre giorni dopo sul ciglio della strada di un’isoletta greca magari era il simbolo di qualcosa di più profondo: ritrovare la fede in qualcosa”, ha spiegato la moglie.

La carriera di Sabrina Donadel

Sabrina Donadel non è solo la partner di uno dei comici più in vista della televisione italiana. Difatti, lei stessa lavora in Tv, e in particolare per la piattaforma satellitare Sky, dove di recente sono andati in onda diversi programmi da lei curati. La Donadel si occupa principalmente di cinema, viaggi, ma anche di arte; quest’ultimo, in particolare, è il tema del format da lei scritto, condotto e prodotto trasmesso lo scorso autunno su Sky Arte Hd: Private Collection. A quanto pare, infatti, il collezionismo di arte contemporanea è un altro dei suoi numerosi hobby. Nel 2003, quando era ancora inviata e conduttrice per diverse trasmissioni di Mediaset (Village, Planet, 8 mm, Fuego, Rapido, In Tour, Jimmy, Lo Stivale delle Meraviglie), Sabrina ha sposato Paolo Kessisoglu, da cui ha avuto una bambina, Lunita. Negli anni Novanta ha fatto gavetta nelle televisioni locali venete, ottenendo in seguito la menzione speciale al Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi nel 1997.



