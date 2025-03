Sabrina e Giuseppe: un nuovo inizio dopo l’addio a Uomini e Donne

Sabrina e Giuseppe tornano al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 3 marzo 2025. Dopo aver chiuso la frequentazione per l’interesse che lui aveva mostrato nei confronti di Agnese, Sabrina aveva provato ad esprimere i propri sentimenti attraverso una lettera in seguito alla quale il cavaliere aveva chiesto alla dama di rivedersi per poter parlare meglio del loro rapporto. Dopo un ballo, Sabrina ha così accettato di uscire nuovamente con Giuseppe. Dopo essere andati a cena, i due si sono ritrovati a dormire insieme.

“Ci siamo addormentati insieme e quando mi sono svegliata lui non c’era ma sapevo che non sarebbe rimasto”, spiega la dama in studio. “Che racconto strano…”, commenta Tina Cipollari che non crede affatto a Giuseppe il quale sarebbe tornato sui propri passi con Sabrina per la scelta di Agnese di non uscire insieme.

Tina Cipollari contro Giuseppe a Uomini e Donne

Giuseppe, di fronte alle critiche, difende la propria posizione ribadendo il proprio interesse nei confronti di Sabrina. “Sento qualcosa che mi lega a lei ma deve darmi un po’ di tempo…”, dice il cavaliere in studio. Giuseppe, inoltre, parla della sensualità di Sabrina ribadendo di essere semplicemente stato distratto dagli occhi di Agnese. “Se un uomo dorme con me e se ne va, farei fatica a pensare di piacergli…“, commenta Maria De Filippi.

Le parole del cavaliere non piacciono a Tina che sbotta contro il cavaliere provando a far capire a Sabrina che non è realmente interessato a lei. “Hai una faccia da …!” dice Tina mentre si appresta a lasciare lo studio. Maria De Filippi richiama immediatamente la bionda opinionista che, poi, preferisce non assistere alla conclusione del confronto. Sabrina e Giuseppe, tuttavia, di fronte alle critiche, decidono di voler continuare a frequentarsi.

