Sabrina e Giuseppe, ancora un confronto a Uomini e Donne

Tra Sabrina e Giuseppe non c’è pace. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 10 marzo 2025, il cavaliere e la dama del trono over tornano al centro dello studio per un nuovo confronto. Dopo aver chiuso ed essere tornata sui propri passi, Sabrina che, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione ha ammesso che, per amore sarebbe disposta a trasferirsi, non nasconde di essere ancora infastidita da alcuni atteggiamenti del cavaliere che, in studio, mostra una parte di sé diversa da quella che invece mostra alla dama quando escono da soli.

La puntata odierna si apre con un filmato che mostra cos’è successo tra Sabrina e Giuseppe in studio durante un momento di pausa. Dal filmato, poi, si passa all’ennesimo confronto in studio che scatena anche i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti che si schierano con la dama.

Giuseppe interessato a Marina? La reazione di Sabrina

Nel filmato che apre la puntata di Uomini e Donne del 10 marzo, Sabrina parla con un altro cavaliere del parterre che le chiede di uscire. “Invece di parlare con lui, parla con me”, sbotta Giuseppe che assiste alla scena. “Anche tu stavi parlando con la moretta”, replica Sabrina. “La moretta si chiama Marina”, risponde subito Giuseppe difendendo l’altra dama.

In studio, il cavaliere riceve le critiche di Tina Cipollari che gli fa notare quanto sia diverso il suo atteggiamento in studio rispetto alle volte che esce con Sabrina ammettendo di comprendere la confusione della dama. A rendere ancora più caotica la situazione è Maria De Filippi che chiede a Giuseppe se uscirebbe con Marina. Il lieto fine tra la dama e il cavaliere, dunque, è ancora lontano.