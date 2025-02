Sabrina e Giuseppe: nuovo confronto a Uomini e Donne

Il momento dedicato a Sabrina e Giuseppe nella puntata di Uomini e Donne del 27 febbraio 2025 parte da un filmato della scorsa puntata in cui il cavaliere ribadisce il proprio interesse per Agnese confermando di essere sempre stato vero con Sabrina. “Se fossi stato al cento per cento per te, avrei visto lo sguardo di Agnese in altro modo“, dice Giuseppe. “Se tu fossi stato corretto, avresti chiuso con me in modo diverso e non in studio facendo la corte ad Agnese”, dice ancora Sabrina nel filmato. Tra il cavaliere e la dama del trono over arriva così un nuovo confronto in studio.

Maria De Filippi, prima di dare la parola dalla dama e al cavaliere, manda in onda un filmato in cui Giuseppe dà dell’attrice a Sabrina durante una conversazione con Claudia D’Agostino che difende la dama puntando il dito contro il cavaliere.

La lettera di Sabrina a Giuseppe a Uomini e Donne

Maria De Filippi, poi, in studio, lascia la parola a Sabrina che ha scritto una lettera temendo di non riuscire ad esprimere tutte le proprie emozioni e sentimenti. “Quando abbiamo iniziato la nostra frequentazione mi hai fatto sentire speciale e avevi solo occhi per me. Adesso mi sento smarrita e confusa, cosa è cambiato per te all’improvviso? Cosa ne è stato di tutte quelle serate passate insieme? Ti sei presa gioco di me e dei miei sentimenti, voglio sentire da te la verità guardandomi negli occhi, sono alcune delle parole scritte nella lettera da Sabrina.

“Io non ti ho presa in giro. Quello che ho fatto per te, l’ho fatto con il cuore. Ti chiedo scusa se pensi questo”, replica Giuseppe che ri9badisce di essere stato turbato emotivamente dalla presenza di Agnese. Giuseppe, poi, di fronte alla delusione di Sabrina, le chiede di andare a cena per parlarne e la dama accetta per poi annunciare di voler lasciare la trasmissione non sentendosi pronta per conoscere altre persone. “Non sono d’accordo che lasci e non sono d’accordo che tu vada a cena stasera”, commenta Gianni Sperti.