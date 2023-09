SABRINA E MARCO, CHI SONO I GENITORI DI GIANMARCO TAMBERI?/ La mamma: “Mio figlio è una valanga”

Sabrina, parla la mamma di Gianmarco: “Mio figlio è una valanga”

Sabrina, la mamma di Gianmarco Tamberi, sorprende il figlio a Verissimo con un video messaggio speciale e pieno di amore. “Mio figlio è una valanga, è vivacità pura”, racconta emozionata. “Lui è proprio così come lo vedete. Da piccolo ne ha combinate di tutti i colori e durante la gara era come ripassare alcune scene della sua vita. Ricordo quando mi correva incontro, senza curarsi che io potessi cadere. Aveva l’abbonamento al pronto soccorso”, ironizza la mamma del campione azzurro. “E’ stata una gara difficile”, continua mamma Sabrina. “Ma l’ho visto ormai uomo, ora gli auguro di correre più a lungo possibile, con tanta tenacia, rispetto e serenità. Con tanto amore..”. (Agg. Jacopo D’Antuono)

Sabrina e Marco, l’amore per lo sport nel dna: ecco chi sono i genitori di Gianmarco Tamberi

Sabrina Piastrellini e Marco Tamberi sono i genitori di Gianmarco Tamberi, campione del salto in alto e orgoglio azzurro a Budapest 2023. Anche l’amata mamma è stata un’atleta eccellente, pure lei saltatrice, e attualmente è un’insegnante di educazione fisica. Il padre di Gianmarco Tamberi, Marco, è stato invece primatista nazionale indoor di salto in alto, ben due volte, e finalista ai Giochi di Mosca del 1980.

La sua carriera si è interrotta bruscamente nel 1984, a ridosso dei Giochi di Los Angeles, a causa di un incidente che lo ha costretto al ritiro. Successivamente il padre di Gianmarco si è “reinventato” nelle vesti di editore di riviste femminili, senza però dimenticare la sua vera passione. Per un periodo, infatti, è stato allenatore e punto di riferimento dei suoi figli, Gianluca e Gianmarco. Il primogenito è Gianluca, nato nel 1990, mentre Gianmarco è arrivato due anni dopo.

Gli scontri turbolenti tra Gianmarco Tamberi e suo padre Marco. La madre: “Purtroppo hanno caratteri troppo simili”

Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che i genitori di Gianmarco Tamberi si sono separati per poi ricominciare da zero in città diverse: Sabrina Piastrellini attualmente abita a Roma, mentre l’ex marito ad Ancona. Proprio con il padre Marco, Gianmarco Tamberi avrebbe avuto delle difficoltà in passato, vivendo un rapporto altalenante e non privo di scontri.

“Non è stata una relazione semplice ma è stata produttiva per l’atletica, purtroppo hanno caratteri molto simili, si ascoltano poco e si sono scontrati spesso. Quando ero in casa ho fatto spesso da arbitro. Sono contenta per la dedica che ha fatto Gianmarco, da vero uomo, mi auguro che anche da parte del padre ci sia un’apertura, non colpevolizzo nessuno”, ha confidato la madre, speranzosa che tra suo figlio Gianmarco e Marco possano esserci rapporti più sereni e distesi.











