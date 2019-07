SABRINA E NICOLA/ In crisi, falò di confronto? Intanto Giulio… (Temptation Island)

Sabrina Martinego e Nicola Tedde sono in crisi. Entrambi, a Temptation Island, stanno mettendo a dura prova il loro rapporto, che in effetti appare sempre più teso. Nicola ha 30 anni, Sabrina 42, e forse la differenza di età gioca davvero a loro sfavore. Nonostante ciò, Nicola si è sempre mostrato sicuro di sé: “Ho sempre frequentato donne più grandi di me anche prima di mettermi con Sabrina”, ha dichiarato all’inizio della loro avventura. Anche Sabrina ha parlato di questo: “C’è una notevole differenza di età tra di noi. Non ho mai creduto nei rapporti come il mio, ho sempre avuto uomini molto più grandi di me e mi sono sempre detta ‘mai uno più giovane’, invece ci sono cascata! Ad oggi mi chiedo se la nostra relazione possa realmente durare nel tempo con tutta questa differenza di età. Credo che alla lunga questo aspetto possa pesare sulla coppia, anche se lui dice di no perché è sempre stato attratto da donne più grandi”.

Sabrina e Nicola: lui reagisce al video

A quanto pare, però, Nicola Tedde sarà costretto a ricredersi. L’unione con Sabrina Martinego non è più così solida: lei si è avvicinata a Giulio, l’ex corteggiatore di Uomini e donne, proponendogli di frequentarsi anche fuori dal programma. Forse Raselli non accetterà; fatto sta che Tedde è scattato come una molla. “Questa non ha capito un caz*o della vita…”, ha commentato in preda all’ira, “evidentemente c’è un interesse verso quella persona eh, a oggi lei non ha le idee chiare su di noi”. Alla vista del video, Tedde è rimasto molto deluso. Nella terza puntata di Temptation Island, in onda questa sera, Nicola potrebbe chiedere il falò di confronto.

Si lasceranno Sabrina e Nicola?

“Ha paura di arrivare a un dunque perché giustamente a livello mentale… Evidentemente c’è un interesse per quella persona, eh! Le idee chiare lei a oggi non ce le ha su di me”. Questo il commento a caldo di Nicola Tedde alla vista del “corteggiamento” di Sabrina Martinego. Negli ultimi giorni, infatti, quest’ultima si è molto avvicinata a Giulio Raselli, anche se lui non sembra corrispondere. Forse lui sarà il prossimo tronista di Uomini e donne; forse non ha voglia di impegnarsi subito, e comunque Sabrina non gli piace abbastanza. La coppia Sabrina Martinego e Nicola Tedde era partita piuttosto bene. Si pensava che non avrebbero fatto danni, che sarebbero rimasti saldi sulla loro sponda, e invece così non è andata. A quanto pare, invece, le ultime anticipazioni parlano di un tentativo di tradimento da parte di Sabrina, mentre Nicola le è sempre stato fedele. Si lasceranno? Come andrà a finire? Lo scopriremo stasera, forse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA