Sabrina e Nicola/ Scontro al falò dopo baci, ripensamenti e… (Temptation Island)

Anche per Sabrina Martinengo e Nicola Tedde è arrivato il momento dello scontro finale a Temptation Island 2019. Tutto quello che è successo in queste settimane non ha spinto i due a chiedere un confronto anticipato e questo lascia pensare che le cose che hanno visto non sono poi così grave come vorrebbero far pensare ma tutto cambierà proprio questa sera. Il promo della penultima puntata del reality sui sentimenti mostra la bella Sabrina in lacrime (con tanto di scena in stile bambina sulla poltrona pronta a sbattere i piedi) dopo l’ennesimo video arrivato per lei nel pinnettu. A quanto pare Nicola Tedde non ha avuto freni nel week end con la single e questo fa piangere la sua fidanzata che rilancia: “Mi ha distrutto, completamente distrutto“. Cosa avrà visto di così grave? Le immagini del promo mostrano la sua disperazione e il fine settimana che passerà con Giulio ma niente lascia pensare che il Raselli andrà oltre con lei, ma le sue reali intenzioni erano davvero queste? Clicca qui per vedere il video delle anticipazioni di oggi.

SABRINA PIANGE PER NICOLA A TEMPTATION ISLAND 2019

I colpi di scena nel percorso di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde non sono mancati in Temptation Island e questa sera tutti i nodi verranno al pettine. La prima a “sbagliare” nei confronti del fidanzato è stata proprio la bella biondina che ha iniziato sin da subito un rapporto troppo profondo con il single Giulio Raselli ma non si è mai andati oltre soprattutto per via di quest’ultimo che sembra un po’ sofferente nelle grinfie della bella Sabrina. Il popolo dei social ci scherza su mentre Nicola ha completamente perso la testa arrivando a spingersi oltre con la single Maddalena e mandando in crisi Sabrina che, dopo aver subito i primi colpi, ha iniziato a sciogliersi in lacrime: “Forse il nostro rapporto gli stava stretto, così ho avuto modo di capire. Lui merita di essere felice”. E se la felicità fosse proprio con un’altra donna? La verità verrà a galla questa sera con l’ultimo falò di confronto dove lei metterà in chiaro di aver sbagliato ma che lui non ha fatto niente di meno, anzi. Prima del falò, Sabrina avrà modo di uscire per un week end da sogno proprio con Giulio Raselli ma niente lascia pensare che i due siano andati oltre e nei primi video di anticipazioni è lei che saluta il single con un bacio sulla guancia.

NICOLA TRADIRA’ SABRINA CON LA SINGLE MADDALENA?

Altra storia potrebbe essere quella tra Nicola Tedde e la single Maddalena. I due si sono avvicinati molto in questi giorni tant’è che la bella mora ha pianto tanto per lui soprattutto quando ha capito che Nicola tiene ancora molto a Sabrina e non sembra pronto a lasciarla, almeno non per lei. Nonostante la delusione, durante il brunch tra i due è avvenuto qualcosa che li avvicinati ancora di più: “Ho sempre avuto paura di non averle dato abbastanza e mi sento sempre in difetto”. A queste parole di Nicola, Maddalena lo ha invitato ad affrontare le cose diversamente senza “mai sentirsi insicuro e incapace di dare qualcosa di più. Ti meriti il meglio”. A questo punto i due finiscono col piangere, abbracciarsi e coccolarsi. Nicola è convinto di meritare qualcosa di più ma non sa bene che quello che è utile a lui sia davvero Sabrina. Clicca qui per vedere il video del momento.



