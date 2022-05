Sabrina Efionayi, chi è?/ Scrittrice che ha debuttato su Wattpad a 14 anni

Chi è Sabrina Efionayi

Oggi è un altro giorno, il programma di Raiuno condotto tutti i giorni da Serena Bortone, torna in onda oggi con una puntata ricca di ospiti tra i quali spicca la giovanissima e talentuosa Sabrina Efionayi. Attenta ai giovani talenti, Serena Bortone ha deciso di ospitare nel proprio salotto una delle scrittrici più talentuose della sua generazione. A soli 23 anni, infatti, è riuscita a trasformare la passione per la scrittura in un lavoro pubblicando i suoi primi romanzi.

Nata a Castel Volturno da una madre nigeriana e cresciuta con una famiglia italiana, Sabrina è riuscita a trascrivere le proprie emozioni e i propri sentimenti condividendo la sua storia. Il suo debutto nel mondo della scrittura è arrivato quando aveva solo 14 anni su Wattpad, una delle più grandi piattaforme di lettura online, famosa in tutto il mondo.

Sabrina Efionay e i pregiudizi

E’ un talento innato quello di Sabrina Efionayi che, a 23 anni, ha pubblicato quattro romanzi, l’ultimo lo scorso aprile dal titolo “Addio, a domani” in cui racconta le difficoltà che ha dovuto affrontare, nella sua giovane vita, per riuscire a trovare opportunità per cambiare il proprio futuro. Ad oggi, il rapporto con la madre biologica e le sue origini non si sono mai interrotti. Sabrina, infatti, è nata da Gladys che, dopo aver incontrato Antonietta, le chiese di occuparsi della sua bambina.

Sabrina, così, è cresciuta con la madre biologica e la sua famiglia italiana riuscendo a prendere il meglio da entrambi i rapporti. Fiera e orgogliosa del percorso fatto, oggi, nel salotto di Oggi è un altro giorno, Sabrina aprirà i cassetti della sua vita raccontato il passato, il presente e il futuro al pubblico di Raiuno.

