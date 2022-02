Sabrina Ferilli: “A Sanremo 2022 grazie al figlio di Amadeus”/ “Mi ha voluto José”

Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo 2022 sarà co-conduttrice proprio nella serata di oggi, sabato 5 febbraio 2022, quando andrà in scena la finale che incoronerà la canzone e gli artisti vincitori della settantaduesima edizione della kermesse canora più celebre d’Italia. In occasione della conferenza stampa, l’attrice romana ha confessato che sarà sul palco del teatro “Ariston” grazie al figlio di Amadeus, José: come spiegato dal conduttore e direttore artistico, il 13enne gli ha detto che tutti i suoi compagni di scuola avrebbero voluto vedere Sabrina a Sanremo e che non si sarebbe potuto tenere senza di lei.

“Al Festival deve esserci Sabrina Ferilli…. Lei piace a tutti, anche perché dice le parolacce che diciamo noi”, ha detto José al papà. Quindi, si è arrivati alla telefonata tra “Ama” e Sabrina, avvenuta a inizio gennaio, anche se, come ha ammesso la stessa donna, il primo a chiamarla per informarla è stato l’agente Lucio Presta: “Ero in trance e in un primo momento ho pensato di avere sognato tutto”, ha asserito Sabrina, che in quei giorni era sotto l’effetto di alcuni medicinali per via di un forte dolore alla cervicale. A quel punto, per togliersi il dubbio, ha contattato direttamente Amadeus, dicendogli “che bello fare Sanremo insieme”, con il direttore artistico che le ha confermato ogni cosa.

SABRINA FERILLI: “MA GIANNI MORANDI STA ANCORA IN VITA?”

In conferenza stampa, Sabrina Ferilli ha chiesto ad Amadeus: “Scusa, ma sta ancora in vita Gianni Morandi? Ieri sera boccheggiava, sta tutto a posto, sì? M’ero preoccupata”. Una battuta che ha fatto sorridere tutti e che, soprattutto, era tesa a sottolineare la grande carica vitale che accompagna l’artista di Monghidoro, scatenato con Jovanotti nella serata delle cover.

Infine, una battuta sul Covid-19 da parte di Sabrina Ferilli: “Va beh che poi pure se c’ammalamo tutti che ce frega? Annamo tutti ricoverati domani, tanto è finito Sanremo. Ognuno ha fatto il suo, se ce pensate. Mi sbaglio? Ao’, e ce porteranno via ammalati, ci curiamo a casa. Tutto il gruppo, sala stampa e artisti. Prenderanno una caserma, ci infileranno e mettono ‘gruppo Sanremo 2022’. E stiamo là”.

