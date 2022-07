Sabrina Ferilli a Totti: “Faresti uno spogliarello per me?”/ Il video amarcord…

Sabrina Ferilli e il video amarcord con Francesco Totti

Francesco Totti, dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Ilary Blasi, è il protagonista indiscusso del gossip estivo 2022. Della separazione tra Totti e Blasi ne hanno parlato diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Vladimir Luxuria che, avendo lavorato fianco a fianco ad Ilary negli ultimi mesi, ha espresso la propria opinione. Chi, invece, ha evitato di commentare la fine di un matrimonio che, per 17 anni, ha fatto sognare tutti è Sabrina Ferilli che, tuttavia, ha deciso di tirare fuori dal cassetto dei ricordi un video in cui si diverte insieme a Francesco Totti.

Il video pubblicato dalla Ferilli risale al 2016 ed è tratto dalla trasmissione House Party di cui Totti era stato ospite. Pochi secondi, quelli condivisi dall’attrice, che però hanno immediatamente scatenato i commenti del web.

Totti e Sabrina Ferilli: i commenti del web sotto un vecchio video

“A proposito di Totti”, scrive Sabrina Ferilli nella didascalia del video amarcord che ha deciso di condividere oggi sul proprio profilo Instagram. “Faresti uno spogliarello per me?” è la domanda che Sabrina, all’epoca, rivolse a Totti il quale, un po’ incerto, rispose – “Dipende”. Tanti i commenti dei followers dell’attrice che si chiedono anche il motivo per cui la Ferilli abbia deciso di condividere tale video proprio oggi.

C’è chi pensa ad un modo per esprimere vicinanza all’ex capitano della Roma e chi, invece, crede che sia semplicemente un vecchio ricordo della propria carriera a cui Sabrina è legata.

