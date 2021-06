Sabrina Ferilli, amicizia con Maria de Filippi/ “Amiche? Lei è un demonio!”

Chi conosce e segue Sabrina Ferilli sa bene che al suo fianco, specie negli ultimi anni, c’è un’amica speciale, Maria de Filippi. Le due non sono solo spesso sul palco della televisione insieme ma si sentono e si frequentano anche nella vita di tutti i giorni. Proprio oggi pomeriggio Canale5 riproporrà l’intervista rilasciata dall’attrice a Verissimo in cui parla proprio del suo rapporto con la sanguinaria definendola in un modo non molto lusinghiero al grido di: “Maria De Filippi è un vero demonio“. Sabrina Ferilli parlando della sua grande amica scherza sulla sua collega e soprattutto la dipinge in modo completamente diverso da come noi tutti la conosciamo ovvero simpaticissima e divertente, sempre pronta allo scherzo e assolutamente imprevedibile e poco impostata.

Sabrina Ferilli parla a Verissimo della sua speciale amicizia con Maria de Filippi

Sabrina Ferilli ha rivelato nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo: “Lei studia sempre come mettermi in difficoltà, sono sicura che lo studia. Voi la vedete così, ma in realtà è molto diversa da ciò che appare. Nei momenti morti del programma tutti si chiedono ‘Ma per caso sapere se Maria farà qualche scherzo?’, sono tutti terrorizzati da quello che potrebbe combinare lei. Però lei mi conosce bene, lo sa come sono fatta e col suo modo di fare riesce sempre a tirare fuori il meglio da me”. Alla fine quindi gli scherzi che le fa non sono così terribili anche se spesso l’hanno portata a perdere letteralmente la brocca tra urla e qualche parolaccia diventata poi virale. Cos’altro racconterà della loro amicizia oggi pomeriggio?

