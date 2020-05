Sabrina Ferilli arrestata in diretta ad Amici Speciali/ Brutto scherzo di Maria!

Pubblicità

Maria De Filippi ne combina un’altra delle sue. La seconda puntata di Amici Speciali ha inizio con un cartello: “Sabrina Ferilli sta per essere fintamente arrestata”. In studio non c’è ancora la giuria esterna e Maria, senza farsi ascoltare da dietro le quinte, comunica ai presenti in studio e al pubblico a casa ciò che sta per accadere. Così chiama Giorgio Panariello, poi Eleonora Abbagnato e ancora Gerry Scotti. Infine chiama Sabrina Ferilli che però non entra. La conduttrice si reca allora all’esterno dove trova l’amica intenta a parlare fittamente e in modo preoccupato con due che si presentano come agenti di polizia e che la invitano a seguirli in commissariato.

Sabrina Ferilli ci casca di nuovo: brutto scherzo di Maria De Filippi ad Amici Speciali

Qual è l’accusa, finta ovviamente, che viene rivolta a Sabrina Ferilli? “Lei sembra abbia dato la sua immagine ad un sito che vende prodotti dimagranti.” L’attrice cerca di smentire in diretta ad Amici Speciali e anzi chiede il supporto dei carabinieri. Maria De Filippi cerca di stare al gioco ma non riesce a trattenere le risate, che indispettiscono ulteriormente la Ferilli. Lo scherzo va avanti per qualche minuto, fino a quando la De Filippi, ormai scatenata tra risa e battute, svela che si tratta di uno scherzo. Sabrina la prende molto male e si dice agitata e scossa per il brutto scherzo di questa sera: “Mi ci vuole un po’ per riprendermi!”, ammette.



