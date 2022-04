Sabrina Ferilli, chi è, carriera e vita privata/ La svolta della carriera avviene…

Sabrina Ferilli e la sua carriera tra cinema e televisione

Sabrina Ferilli ha preso parte all’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, “Il sesso degli angeli”. L’attrice romana ha debuttato grazie a delle parti secondarie in film che hanno visto la luce alla fine degli anni ottanta. A partire dagli anni ’90 però ha ottenuto dei ruoli importanti. Nel 1990 ottiene la popolarità grazie al film di Alessandro D’Alatri “Americano Rosso”. In seguito pellicole “Anche i commercialisti hanno un’anima”, Il giudice ragazzino, e in Diario di un vizio di Marco Ferreri. La vera svolta per la sua carriera arriva quando prende parte al film “La bella vita” di Paolo Virzì. Grazia a esso conquista il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista. Negli anni seguenti la Ferilli partecipa a film del calibro di Vite strozzate di Ricky Tognazzi, Ferie d’agosto di Virzì e Ritorno a casa Gori di Alessandro Benvenuti. Nel 1996 arriva per Sabrina un altro grande successo. L’attrice infatti conduce insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza il Festival di Sanremo. Due anni dopo, la vediamo nei film Tu ridi dei Fratelli Taviani e nella commedia Il signor Quindicipalle di Francesco Nuti.

Flavio Cattaneo marito Sabrina Ferilli/ Lei "Ci diamo stabilità a vicenda, simili e…"

Sabrina Ferilli ha partecipato anche a serie tv di successo come Commesse, Le ali della vita, Rivoglio i mie figli e Anna e i cinque, che ottenne uno straordinario successo. Nel 2013, per 3 edizioni, ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi. Nello stesso anno la vediamo tra le protagoniste del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, pellicola vincitrice del premio Oscar. Nel 2019 ha fatto parte della giuria di “Tu si que vales” per poi nel 2020 essere giudice speciale del serale di “Amici”.

Chi è Giovannino di Tu sì que vales?/ Giovanni Iovino, il disturbatore di Sabrina Ferilli è un attore

Sabrina Ferilli, l’addio ad Andrea Perrone e il matrimonio con Flavio Cattaneo

Sabrina Ferilli è stata sposata con Andrea Perrone. Tra di loro era scattato il colpo di fulmine durante una prima teatrale al Teatro Sistina di Roma. Poi dopo un lungo fidanzamento sono arrivate le nozze, ma ben presto è anche arrivata la crisi coniugale. Sembrerebbe che è a decretare la fine del rapporto tra i due sia stato il tradimento di Perone con una nota showgirl ovvero Sara Varone. Quest’ultima ai tempi conduceva Buona domenica insieme a Maurizio Costanzo. Andrea venne avvistato in atteggiamenti intimi proprio con la stessa showgirl ed a quel punto davanti all’evidenza, Sabrina pare che non volle più sapere niente di lui. Era stato il Settimanale Chi a pubblicare le foto compromettenti di Andrea Perrone in compagnia di Sara Varone.

Eliminati terzo serale Amici 21 e ballottaggio/ Fuori John Erik e testa a testa Nunzio-Leo, è polemica!

Sabrina Ferilli ha però ritrovato il sorriso accanto a Flavio Cattaneo. Con lui si sono sposati in gran segreto nel 2011 e le nozze sono state rese pubbliche solo tre anni fa. Inoltre sappiamo che Sabrina non ha figli. Una scelta volontaria e personale. “Non me la sono sentita di mettere al mondo dei figli”, aveva confessato tempo fa. L’attrice inoltre ha rivelato che ha provato ad adottare qualcuno, senza però riuscirci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA