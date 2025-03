Uno dei volti più amati del mondo del cinema italiano, nonché della tv, è quello di Sabrina Ferilli, la splendida attrice nata a Roma nel 1964. Dopo essersi diplomata al Liceo classico e aver tentato di entrare al Centro sperimentale di cinematografia di Roma senza però riuscirci, Sabrina ha preso parte al film “Caramelle da uno sconosciuto” di Franco Ferrini, ottenendo un ruolo secondario. Così, dopo aver recitato in una serie di film con parti secondarie, iniziò la sua ascesa nel mondo del cinema. Recitò con ruoli sempre più importanti in una serie di film mentre nel 1993 ottenne il vero successo con “La bella vita” di Paolo Virzì, con il quale ottenne anche un primo alla 52esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, oltre a un Nastro d’argento come miglior attrice protagonista.

Grande Fratello, Selvaggia Roma difende Stefania Orlando/ "Shaila e Lorenzo? Fanno pena"

Durante gli anni successivi recitò in altri film come “Vite strozzate” di Ricky Tognazzi e “Ferie d’agosto” di Virzì, arrivando poi anche o tv. Nel 1996, Sabrina Ferilli è stata invitata da Pippo Baudo a condurre il Festival di Sanremo al suo fianco, insieme a Valeria Mazza. La sua carriera è dunque proseguita sul doppio binario di cinema e tv, con un successo importante su entrambi i fronti. Negli anni 2000 Sabrina Ferilli ha recitato in diversi cinepanettoni al fianco di Massimo Boldi e Christian De Sica, venendo particolarmente apprezzata in questo ruolo comico.

Javier Martinez, scherzo a Tommaso Franchi e Mariavittoria al GF/ "Ecco perché quando facciamo l'amore mi..."

Sabrina Ferilli, chi è: due matrimoni e nessun figlio

Negli ultimi anni Sabrina Ferilli è stata molto attiva anche in tv. Ad esempio è diventata giudice di Amici di Maria De Filippi, ruolo che ricopre con grandi soddisfazioni. Nel 2024 è stata invece protagonista della serie televisiva “Gloria”, ottenendo un Nastro d’argento. Sabrina Ferilli è stata sposata due volte. La prima volta, con Andrea Perrone, dal 2003 al 2005 e dopo ancora con il manager Flavio Cattaneo, con il quale è sposata dal 2011.

I due non hanno figli in comune (lui è papà ma di due figli nati prima della storia con l’attrice): Sabrina ha raccontato più volte che l’idea di diventare mamma non è mai stata una priorità per lei e ha preferito dare precedenza ad altro, ovvero alla carriera, pur lasciando fare alla vita. Parlando a “Oggi” della sua carriera e della mancata maternità, Sabrina Ferilli ha raccontato: “Ho spinto il piede su determinati obiettivi che per me erano prioritari, non solo sulla maternità. Ho anche accettato quello che arrivata, la vita non puoi deciderla tutta tu”.

Helena e Javier in crisi al Grande Fratello: si lasciano?/ C'è la pace dopo le liti, ma qualcosa non convince