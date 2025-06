Compleanno speciale per Sabrina Ferilli che festeggia anche una carriera straordinaria: il retroscena sul calendario e lo spogliarello per la Roma.

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate dal pubblico non solo per la sua bravura, ma anche per la simpatia e il talento. Sulla cresta dell’ona da anni, con il tempo, Sabrina Ferilli è diventata anche un personaggio televisivo. La sua presenza nella giuria di Tu sì que vales è fondamentale per la realizzazione di simpatici siparietti che conquistano puntualmente il pubblico. Protagonista di film e fiction di successo, Sabrina Ferilli, in passato, ha fatto parlare di sè anche per il calendario hot. Era il 2000 e l’attrice posò in tutta la sua statuaria bellezza per il mensile Max. «Io puntavo ai carrozzieri e ai camionisti, ma evidentemente il calendario l’ha comprato pure qualcun altro», raccontò nel 2000 a La Repubblica. «Un milione di copie sarà pure più di quanto vendono la Treccani e la Britannica. Anzi, potrei proporre all’Enciclopedia Britannica di allegare il mio calendario per unire l’utile al dilettevole. Dove l’utile, ovviamente, sono io», aggiunse lo stesso anno a Panorama.

Un anno dopo, complice la vittoria dello scudetto della Roma, la sua squadra del cuore, Sabrina Ferilli decide di fare un regalo ai tifosi romanisti facendo uno spogliarello durante la festa Scudetto. Anche quel momento non fu esente da polemiche. “C’era Veltroni sindaco che mi chiamò perché la Chiesa faceva pressioni. Il Vaticano era agitatissimo ed è un reato spogliarsi in pubblico» raccontò in seguito. «Ricevetti diffide e lettere di minacce di morte», ammise a Oggi è un altro giorno.

Il segreto della bellezza di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, oggi 28 giugno, compie 61 anni ma resta una delle donne in assoluto più belle. Guardandola, infatti, si fa fatica a credere che sia nata nel 1964 perché dimostra sicuramente vent’anni in meno rispetto all’età anagrafica, ma qual è il segreto della sua bellezza? Sicuramente un ottimo patrimonio genetico che le ha donato non solo un viso super espressivo, ma anche un fisico che lei ha sempre curato.

Nessuna dieta drastica, tuttavia, per l’attrice che preferisce un’alimentazione sana e bilanciata alle diete in cui deve rinunciare al cibo che le piace di più. ” Mai fatta una dieta in vita mia. A tavola non accetto privazioni”, ha spiegato l’attrice in qualche intervista. Se a tavola, dunque, preferisce mangiare, in compenso, si allena andando in palestra almeno 4 volte a settimana.

