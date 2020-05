Sabrina Ferilli, cornetto porta fortuna di Maria De Filippi regalo riciclato?/ Panariello e la gaffe ad Amici

Pubblicità

Inizia col sorriso la prima puntata di Amici Speciali grazie ad una gag che prende vita da Giorgio Panariello. L’attore e giudice in questa occasione si è accorto di un particolare amuleto che la De Filippi porta ai pantaloni. Si tratta di un piccolo corno portafortuna che Panariello trova però molto somigliante ad uno che qualche tempo prima ha regalato a Sabrina Ferilli. Si scopre poi che, in effetti, il corno della De Filippi è un dono dell’amica Sabrina. “Ma hai riciclato il regalo?” chiede allora la conduttrice in diretta, abbastanza basita. Ma La Ferilli, sorridendo, nega quello che all’apparenza sembra essere una gaffe bella e buona.

Sabrina Ferrilli ha riciclato il regalo di Panariello per Maria De Filippi? Lei chiarisce…

Sabrina Ferilli chiarisce: “Questo è un corno che fa un artigiano napoletano che fa apposta per me! Io faccio regali belli, buono, costosi…”. Maria De Filippi però la interrompe e ammette che “Me li fa trovare col cartellino del prezzo attaccato!” La Ferilli riprende parola e spiega che ciò accade perché “È una vita che ho dei pensieri gentili per lei ma non ho mai rivisto niente di quello che le ho regalato, mai! Quindi per me li regala a qualcuno! Quindi per questo ho iniziato a regalarle cose col prezzo ancora attaccato, così si rende conto!” tuona sul finale.



