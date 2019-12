Sabrina Ferilli, cugino Ennio concorrente a Tu si que Vales/ Lei in lacrime: “Ma…”

Semifinale ricca di emozioni quella di Tu si que Vales 2019 in onda questa sera, 7 dicembre, su Canale 5. Protagonista di una bella sorpresa è Sabrina Ferilli, voce della giuria popolare, incredula nello scoprire che tra i concorrenti oggi in gara c’è anche un suo parente. Lui è Ennio, suo cugino, che si presenta sul palco insieme ad una piccola orchestra, tutta proveniente da Fiano Romano che è il paese d’origine della Ferilli. Sabrina è incredula e spiega subito ai quattro giudici chi è Ennio: “Lui è il figlio di zio Aldo che aveva una ferramenta dove io in estate andavo a lavorare. – racconta e non manca una battuta – Infatti so tutto di viti, bulloni…”. Ennio invita sua cugina sul palco per cantare assieme a lui e all’orchestra e la Ferilli accetta.

Sabrina Ferilli si commuove a Tu si que vales 2019: l’incontro con Ennio

Una volta salita sul palco di Tu si que vales, Sabrina Ferilli scopre che tra i componenti della Piccola orchestra di Fiano Romano ci sono anche altri volti a lei noti: un maestro, un amico e altre persone della sua infanzia. Alla vista di tanti volti cari, l’attrice non riesce a trattenere le lacrime, infine duetta con suo cugino. Finita l’esibizione, la Ferilli ragala al pubblico, su richiesta di Maria De Filippi, anche un retroscena che riguarda la sua famiglia: “Già da giovani ci hanno responsabilizzato e quindi ci siamo posti il problema a 20 anni, sollecitata dai miei, di comprare un loculo.” La De Filippi chiede allora ad Ennio se Sabrina sia sempre stata così, lui conferma: “Lei è sempre stata così, anche da piccola!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA