Sabrina Ferilli, dito medio a Maria De Filippi/ Tu si que vales: regia spiazzata…

Un dito medio in diretta tv. Lo ha mostrato Sabrina Ferilli a Maria De Filippi prima di esibirsi con Gerry Scotti in “Roma nun fa’ la stupida stasera”, brano musicale composto da Armando Trovajoli come parte della colonna sonora della commedia musicale Rugantino. Il fuori programma è andato in onda nella finale di Tu si que vales 2022, puntata nella quale ad esibirsi sono anche i giurati. I primi sono appunto Sabrina Ferilli e Gerry Scotti.

Sabrina Ferilli "Amoreggiavo a Civitella San Paolo"/ "Io e l'ex fidanzato Malatesta…"

Ma Maria De Filippi non poteva non stuzzicare l’amica. “Stai inciampando nella pashmina”, le ha detto la celebre conduttrice. La risposta di Sabrina Ferilli (“Tieni…” mostrando il dito medio) ha spiazzato tutti, ma è stata in un certo senso fugace, perché le telecamere hanno subito cambiato inquadratura.

Amici 2022, Tommy Dali e NDG: arriva il provvedimento disciplinare/ Eliminati?

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, nuovo siparietto a Tu si que vales

L’idea della regia di Tu si que vales 2022 era quella di non riprendere in diretta tv il dito medio di Sabrina Ferilli per non mandare in onda il gestaccio, seppur fatto in maniera assolutamente goliardica. Ma per un secondo è apparso in televisione e i social hanno subito captato l’immagine per scherzarci. Infatti, il siparietto ha subito infiammato i social, che si divertono sempre quando l’attrice e Maria De Filippi si stuzzicano.

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, Wax é "alta rotazione" su Spotify/ Niveo in lacrime: eliminato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA