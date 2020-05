Sabrina Ferilli/ Dopo Amici Speciali un film con Maria De Filippi? “In futuro…”

Pubblicità

Nonostante Maria De Filippi si diverta spesso e volentieri a stuzzicarle e farle dei brutti scherzi, Sabrina Ferilli è e rimane una carissima amica. Il loro d’altronde è un sodalizio che dura da anni e non solo in campo privato. Le abbiamo viste una al fianco dell’altra nello show “House Party”; poi a Tu si que vales, le cui puntate sono in replica ogni mercoledì. Ancora nel format classico di Amici e oggi in quello tutto nuovo di Amici Speciali. La coppia funziona molto televisivamente, al punto che in futuro potrebbero addirittura recitare una al fianco dell’altra. La De Filippi, d’altronde, si è detta propensa: “Sabrina? Farei anche un film con lei”, ha infatti dichiarato la conduttrice, come riportato dal settimanale DiPiù Tv. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: il retroscena ad Amici Speciali

Sabrina Ferilli giudice di Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia, il talent show condotto da Maria De Filippi e trasmesso venerdì 22 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. Un’edizione speciale del talent show “Amici di Maria De Filippi” organizzata per raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile impegnata da circa due mesi nella lotta contro il Coronavirus. La puntata si apre con l’ingresso dei tre giudici Giorgio Panariello, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Grande assente l’etoile Eleonora Abbagnato bloccata per motivi di quarantena. Dopo aver precisato la cosa, la puntata procede con un divertentissimo siparietto tra la padrona di casa Maria De Filippi e l’attrice romana. Tutto è nato da una domanda di Panariello che ha chiesto alla De Filippi: “Ma cos’hai alla cintura? Un corno? E’ uguale a quello che io ho regalato a Sabrina”. La De Filippi allora divertita: “Sì è un corno, io però non sono superstiziosa. Me lo ha dato Sabrina. Se mi ha riciclato il regalo? Non so”. L’attrice romana replica precisando: “io avevo detto mettilo nelle mutande, ma lei niente”. Un rapporto di grande amicizia quello tra la De Filippi e la Ferilli che in diverse occasioni che regalano al pubblico uno dei momenti più divertenti della serata.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: la loro amicizia a Amici Speciali

Ma non finisce qui, visto che Sabrina Ferilli durante la prima punta di Amici Speciali ha smentito non solo di aver riciclato il corno – regalo, ma anche di avere sempre pensieri carini per la sua amica Maria De Filippi. “Io in tutti questi anni ho sempre avuto pensieri gentili e attenzioni per lei” dice la Ferilli a cui la moglie di Maurizio Costanzo replica: “si e poi mi dice pure il prezzo”. La Ferilli non ci sta e sorniona replica: “siccome non le ho mai rivisto niente di quello che le ho regalato, mi sono allarmata. Pensando che li riciclasse ho cominciato a dirle il prezzo”. A chiudere il siparietto è Maria De Filippi che dice: “mi ha detto che dovevo metterlo nelle mutande, ma non mi sembrava il caso”. La puntata procede tra le esibizioni dei concorrenti “speciali”, anche se è sempre la Ferilli a fare la differenze quando decide di scendere in pista per ballare un sexy mambo con il ballerino Umberto Gaudini. Una prova di ballo che viene particolarmente apprezzata dal pubblico maschile e non solo, visto che Anna Pettinelli si complimenta con l’attrice: “stasera hai regalato qualche brivido agli italiani”. L’attrice allora rivela: “ieri l’avevo fatto durante le prove, Maria mi aveva messo in mezzo, ma stasera è andata meglio perché mi sono mossa meno”. Le sorprese per la Ferilli non sono finiti qua, visto che durante la puntata in pieno stile Tu si que vales, l’attrice è stata bendata e rinchiusa all’interno di una scatola al buio. Una volta entrata l’attrice è stata colpita da una serie di pupazzi e oggetti di vario tipo. Un forte spavento per l’attrice romana che, una volta uscita dalla scatola, ha detto alla De Filippi: “Maria tu non sei normale!”.



