Sabrina Ferilli e Amadeus, lite a Sanremo 2022?/ Video, lei: “Pezzo di m*rda…”

Sabrina Ferilli e Amadeus hanno litigato al Festival di Sanremo 2022? Il dubbio corre sui social. L’attrice romana, protagonista della finale della kermesse canora, avrebbe manifestato a più riprese la propria contrarietà nei confronti del direttore artistico dietro le quinte (e non solo), con alcune affermazioni non proprio edulcorate che si sono udite nitidamente al microfono mentre lei non si trovava sul palco del teatro “Ariston”. Un vero e proprio giallo che sta facendo parlare tantissimo di sé, soprattutto perché, se queste sensazioni fossero confermate, non si conoscerebbe ancora il motivo del possibile diverbio.

In primis, mentre il conduttore presentava, si è sentita la voce di Sabrina Ferilli provenire dal backstage, con una frase che sta già facendo discutere; infatti, se la prima parte non si riesce a comprendere con sicurezza (“Morandi”? “I cantanti”? “L’altri”?), la seconda risulta essere impossibile da equivocare (“fa er pezzo de m*rda”). Toni aspri, che potrebbero anche riferirsi alle numerose sovrapposizioni vocali avvenute tra lei e Amadeus durante la presentazione dei cantanti in gara.

SABRINA FERILLI VS AMADEUS? “NO, NUN CE STO!”

La possibile lite fra Sabrina Ferilli e Amadeus al Festival di Sanremo 2022 sarebbe stata arricchita anche da altri episodi, fra cui quello che ha visto il presentatore recarsi personalmente dietro le quinte per verificare le ragioni per le quali l’attrice, nonostante lui l’avesse chiamata sul palco, non l’avesse raggiunto per la fase finale della serata conclusiva della kermesse canora. In quel frangente, la voce di Sabrina si è nuovamente udita, con lei che, contrariata, diceva: “Nun ce sto!”.

Anche in questo caso sono oscure le ragioni connesse a questa esclamazione, che però è stata confermata dai fatti poco dopo, quando, a pochi istanti dalla conclusione del Festival, Sabrina ha rifiutato di dare la mano ad Amadeus, che l’aveva tesa verso di lei, quasi come a voler risolvere i possibili e presunti dissapori palesatisi poco prima. Forse nelle prossime ore se ne saprà di più…

