Sabrina Ferilli e la rara foto in compagnia di Flavio Cattaneo: la coppia esce allo scoperta

Sabrina Ferilli a cena con il marito Flavio Cattaneo, la nota attrice e showgirl è stata pizzicata dai paparazzi del magazine Chi in compagnia di Flavio Cattaneo e del figlio. L’artista non è solita mostrarsi con il marito, uno degli imprenditori italiani più riconosciuti e laureato al Politecnico di Milano e specializzato alla Bocconi. In una intervista concessa al Corriere della sera, l’attrice romana ha colto l’occasione per parlare della sua carriera ma anche del rapporto con lo stesso Flavio Cattaneo:

“Flavio è una persona intelligentissima e di cuore, abbiamo 850 interessi che ci legano, la lettura, la politica, il cinema, insomma le cose importanti che fanno la coppia” le parole di Sabrina Ferilli riguardo al rapporto con il suo compagno di vita. Flavio Cattaneo ha anche due figli, nati da una precedente relazione, parliamo di Riccardo e Sofia.

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo sempre più innamorati

La relazione nata ormai da diversi anni tra l’attrice capitolina e il manager prosegue a gonfie vele. Ma fino ad oggi la coppia ha sempre voluto vivere la storia con privacy e meno esposizione pubblica possibile, tra di loro le cose vanno avanti nel migliore dei modi, come dimostrano anche le foto pubblicate dal magazine Chi nelle scorse ore. Sull’amore sbocciato dopo i 40 anni, Sabrina Ferilli ha raccontato alcuni retroscena:

“Capita di stare per dei periodi da soli, per i nostri rispettivi impegni, ma se siamo a Roma, si torna a casa e parliamo di quello che è successo, che sia di politica interna o estera, ci vediamo un bel film, incontriamo gli amici” le parole dell’attrice romana che continua a vivere con serenità questa sua fase della vita.

