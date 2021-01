Sabrina Ferilli e mamma Ida/ Insieme per una sorpresa speciale a C’è posta per te

Sabrina Ferilli e mamma Ida a C’è Posta per Te di Maria de Filippi

Sabrina Ferilli e mamma Ida questa sera protagoniste nello studio di C’è Posta per te. L’attrice in nero e la mamma in rosso hanno fatto una sorpresa ad una coppia di genitori. La figlia dei coniugi ha voluto regalare loro un momento di gioia, vista la sofferenza che hanno vissuto in questi anni. Il padre di Claudia, la giovane che ha richiesto la sorpresa, è disoccupato e soffre per questo. Dell’attrice ormai sappiamo tutto e l’arrivo in prima serata a Tu si Que Vales 2020 le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico in tutto le sue sfumature, anche quelle più simpatiche o magari quelle più introspettive e private, e questa sera? I fan avranno modo di vederla fragile e piccola accanto alla madre ma lo stesso era successo in passato quando le due avevano preso parte ad House Party sempre con Maria de Filippi pronta a tenere le redini leggendo una lettera che ha commosso tutti, la Ferilli compresa.

Sabrina Ferilli e mamma Ida già insieme ad House Party con una lettera che…

All’epoca, la lettera letta da Maria de Filippi recitava: “A 18 anni tra le mie amiche c’era ancora chi giocava con le bambole mentre io giocavo con mia figlia, sei arrivata nel mio grembo al momento giusto perché io e papà volevamo una piccoletta da crescere, con la quale conoscere la vita”. Mamma Ida raccontava di una vita insieme, quelle notte passate a dondolarla cantando, quando affacciandosi alla culla la guardava rapita: “Tu sei oggi la bambina che ha superato le mie ambizioni e non sto parlando del lavoro, ma del tuo modo di essere sempre te stessa”. Classe 1946, mamma Ida è una casalinga di Caserta che è rimasta incinta della figlia quando era appena 18enne. Cosa racconteranno questa sera da Maria de Filippi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA