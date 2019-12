Sabrina Ferilli e Maria De Filippi/ Augurio di Natale e il sogno: “Sanremo insieme!”

Sabrina Ferilli è stata intervistata con l’amica Maria De Filippi ai microfoni di FanPage. L’attrice ha fatto parte del cast di Tu si que vales e, stando alle dichiarazioni, è stata confermata anche per l’edizione del 2020. La Queen svela come è nata la loro amicizia: “Mi ha scelto lei a dire la verità, perché lei ha iniziato a scrivermi e si arrabbiava perché non rispondevo subito e mi faceva delle battutacce”. Sabrina a tal proposito aggiunge: “Non solo lei non risponde subito, lei o non risponde oppure risponde talmente dopo tanto che tu ti sei pure dimenticato cosa avevi scritto, quindi devi andare nella memoria e poi non portando gli occhiali quando scrive, ti arriva un messaggio che sembra un codice, un pin. Io quello che trovo da Maria, che non trovo in altri programmi, è quest’accoglienza, che lei ha in genere istintiva per tutti. Poi lei è stata anche molto vicina in situazioni mie personali, insomma è una donna che c’è, è preziosa, è seria, come piacciono a me, oltre che buona”.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, l’augurio per Natale e il sogno: “Sanremo insieme”

Festival di Sanremo: ne farebbero mai uno insieme? Maria De Filippi non ha dubbi: “Ma magari, non ce lo proporranno mai. ma io lo farei su una gamba sola con lei. Potrebbe essere il Sanremo suo con me accanto”, e Sabrina replica: “Vedi? perché a lei piace quell’idea di mettermi in mezzo e tirarmi gli aeroplanini di carta addosso. Certo, sarebbe molto bello per lei, in questo modo. Farebbe la mia valletta (ride, ndr)”. Di seguito la Ferilli, citando le “vallette sanremesi”, ha parlato anche della condizione della donna nel mondo del lavoro: “La situazione è molto cambiata, ma rimane il problema, non è risolto. Se la stragrande maggioranza un uomo, nello stesso ruolo e livello, guadagna di più della donna, la discriminazione certo che c’è. Però quella la cambi con le leggi, con tanta sollecitazione e sensibilizzazione da parte delle persone, ma poi è sempre sul piano politico che si va”. In ultimo, l’attrice fa un augurio di Natale all’altra: “Serenità e salute, laddove la serenità è un percorso. Quindi direi: serenità, salute e Sabrina, tre S”.

