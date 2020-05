Sabrina Ferilli e Maria De Filippi fanno Yoga ad Amici Speciali/ “Non è Kamasutra!”

Pubblicità

Per un momento Sabrina Ferilli ha creduto che lo scherzo subito all’inizio della seconda puntata di Amici Speciali fosse il primo ed ultimo momento a lei dedicato della serata, peccato che Maria De Filippi aveva per l’amica ben altri piani. Ed ecco infatti che la conduttrice, prima dell’inizio della terza manche, dà il via ad una nuova sfida per la giuria. La protagonista? Ovviamente proprio Sabrina. L’attrice è chiamata a fare Yoga: “È già tanto che non è kamasutra!” scherza, ma prima ammette: “Mi hai fatto fare quella partenza che mi hai fatto prendere un colpo, però adesso sto meglio”. Stavolta è però decisa a non farsi fregare: “Io farò questa cosa solo se la fai anche tu con me Maria, altrimenti non faccio nulla e resto seduta!”

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi tra “muso di vacca” e “cane a testa in giù”

Maria De Filippi cerca di evitare la prova ma alla fine è costretta ad accettare la richiesta di Sabrina Ferilli. “Sei a posto o sei trasandata come sempre nelle parti che non si vedono?” la stuzzica l’attrice, poi viene richiamata da una voce “fantasma” che le invita ad emulare la posizione del “muso di vacca”. Battutine e risate tra le due amiche non mancano, soprattutto quando poi arriva la posizione del “cane a testa in giù”: “Eh si, questa poi è da ricordare! Davvero una bella posizione”, scherza infine la Ferilli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA